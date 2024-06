Juan Guillermo Cuadrado y el equipo del fútbol colombiano del que escucharía oferta

Desde hace varios días son muchos los jugadores de nivel de Selección Colombia que están sonando para volver al fútbol colombiano, como en el Caso de Falcao García, Juan Fernando Quintero, David Ospina y ahora el que entró a este listado es Juan Guillermo Cuadrado.

Este jueves, el experimentado delantero del Junior de Barranquilla, Carlos Bacca, se refirió a las posibilidades de que el nacido en Necoclí, y actual jugador del Inter de Milán, llegue al equipo ‘tiburón’.

¿Juan Guillermo Cuadrado a Junior de Barranquilla?

“Está abierto a las posibilidades de jugar en Junior”, fue la contundente respuesta de Carlos Bacca en el programa ‘Habla Deportes’ cuando le preguntaron por la chance de que Juan Guillermo Cuadrado fiche por el club atlanticense.

Además, Carlos Bacca habló de otros rumores de importantes jugadores que empiezan a sonar para llegar al elenco ‘tiburón’, como en el caso de Yairo Moreno, el mismo James Rodríguez y el ecuatoriano Carlos Gruezo.

Publicidad

“Ojalá, el cuerpo técnico y los directivos en cabeza del profe Arturo Reyes y también de don Fuad Char estarán queriendo tomar las mejores decisiones. Junior tiene una plantilla muy buena, el que venga cualquiera a Junior es difícil, los nombres que me dices son de grandísimo nivel. Se dicen muchas cosas, pero Junior siempre trabaja en eso y esos jugadores como James, Yairo, Gruezo, darían ese salto de calidad, pero no es fácil por el nivel que tienen, serán costosos, no son fáciles, no son decisiones de la noche a la mañana”, aseguró el oriundo de Puerto Colombia en la charla con el citado medio.