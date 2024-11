Jugador de Millonarios y un posteo hablando de apuestas: ¿humor o realidad?

Por estos días, el tema que más resonancia tiene en cercanía al fútbol colombiano son las apuestas que estarían permeando a los equipos y algunos de ellos ya se animaron a denunciar. Envigado, Boyacá Chicó, Patriotas, Unión Magdalena y Fortaleza son algunos de los clubes que ya han alzado la voz con respecto al tema.

En la misma vía, este jueves, comenzó a circular el pantallazo de un video de la cuenta de TikTok de Jhon Largacha, un nuevo jugador de Millonarios, donde hizo un comentario sobre la realización de apuestas. Eso sí, la publicación la hizo en tono de humor.

El mediocampista de 23 años escribió: “Eso es apueste y apueste en Betplay y pierda y pierda plata”. Adicionalmente, en la descripción del video puso: “No me gano es ni una, pues”.

Frente a este tema.



A mi si me ofende que un jugador de @MillosFCoficial vaya publicando estos tiktoks haciendo alusión a las apuestas.



Largacha, menos mal te tienen borrado. https://t.co/mdsp4RTSEE pic.twitter.com/t4fEkvCfES — Millos David (@AlejoSoche) November 7, 2024

Estas palabras no fueron bien tomadas por los hinchas del propio equipo bogotano, quienes dejaron duras críticas al jugador del ‘azul’. Largacha eliminó la publicación de sus redes sociales y ahora solo es posible verla a través de pantallazos que han sido difundidos por algunos usuarios de internet.

Publicidad

“Uno no espera que un parásito como Largacha tenga el profesionalismo de un Cristiano Ronaldo y entrene a doble jornada o que por lo menos estuviera aprendiendo inglés u otro idioma, no. Pero uno sí espera que como mínimo no ensucien el club con estupideces como esta”, fue el comentario que hizo un aficionado del azul, en ‘X’.

Uno no espera que un parásito como Largacha tenga el profesionalismo de un Cristiano Ronaldo y entrene a doble jornada o que por lo menos estuviera aprendiendo inglés u otro idioma, no.



Pero uno sí espera que como mínimo no ensucien el club con estupideces como esta. https://t.co/9t5rlCoYcx — Oscar (@sr_farieta) November 7, 2024

Es correcto precisar que en el actual semestre de la Liga Betplay, el jugador Jhon Largacha no ha tenido minutos con el equipo que dirige Alberto Gamero. Registra 12 partidos con Millonarios, disputados en el primer semestre, donde además anotó un gol, el primero de febrero, en el empate 1-1 frente a Alianza.

Publicidad

Por lo sucedido, no se tiene certeza si el posteo lo realizó como humor o basado en la realidad. Por el momento no se conoce ningún pronunciamiento por parte de Millonarios o su entorno., ni tampoco del futbolista.