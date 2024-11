Junior salvó un punto de oro en la agonía: 2-2 con Once Caldas, en Manizales

Junior no se rindió, confió en lo que tiene y en la última jugada del partido logró rescatar un empate 2-2 y un punto en el partido contra Once Caldas , por la fecha 3 de los cuadrangulares de la Liga BetPlay 2024-II.

Los del ‘Blanco Blanco’ se adelantaron en el marcador con un gol de Jefry Zapata, rápidamente empató Edwin Herrera para el conjunto de Barranquilla, pero nuevamente se pusieron en ventaja los de Manizales gracias a los pies del goleador histórico del fútbol profesional colombiano, nada más y nada menos que Dayro Moreno. Pero Didier Moreno apareció en el tiempo de adición e igualó.

En el estadio Palogrande se vivió un auténtico partidazo entre dos equipos que fueron al ataque, que no se guardaron nada y que dejaron emociones por montones en un duelo del campeonato de nuestro país.

En el primer tiempo hubo tres goles, el primero muy temprano, cuando apenas iban 2 minutos de juego, luego de una magnífica resolución en el área de Jefry Zapata, una de las figuras del Once Caldas en esta noche de miércoles.

Pero al 24’ el lateral Edwin Herrera sorprendió a propios y extraños con un potente remate de fuera del área, que tomó una curva que dejó ‘loco’ al arquero James Aguirre, quien no pudo detener el disparo y vio como se igualaba el compromiso.

Once Caldas vs Junior - Foto: Colprensa

Aunque el Once Caldas no dejó de intentar, manejó las riendas del encuentro y antes de irse al descanso apareció el máximo goleador del fútbol profesional colombiano, Dayro Moreno, quien luego de un buen pase rastrero, apareció en el segundo palo para empujar el balón y adelantar al ‘Blanco Blanco’.

Hasta el minuto 90 parecía una victoria consolidada para el equipo local, pero el Junior, con varios hombres de experiencia en cancha como Carlos Bacca, Yairo Moreno, Víctor Cantillo, entre otros, batalló hasta el final.

Por eso, al 90+3, luego de una buena jugada colectiva y varios remates y rebotes, el que en el área apareció para convertirse en el héroe de la noche para los de Barranquilla, fue el mediocampista Didier Moreno, quien consiguió el 2-2 definitivo.

Así las cosas, el Tolima sigue líder del grupo B de cuadrangulares de la Liga BetPlay 2024-II, con siete puntos, seguido de Junior con cuatro unidades, luego Once Caldas con tres y el colero y el de peor rendimiento es el América, con solo un punto.

Ficha técnica de Once Caldas vs Junior, por la Liga BetPlay 2024-II:

Alineaciones:

Once Caldas: James Aguirre; Juan Cuesta, Jorge Cardona, Jeider Riquett (Stalin Valencia, Min’ 76), Juan Patiño; Juan Camilo García, Iván Rojas, Jefry Zapata (Luis Palacios, Min’ 82), Michael Barrios; Alejandro García (John Arteaga, Min’31) y Dayro Moreno (Esteban Beltran, Min’ 83).

DT: Hernán Darío Herrera

Junior de Barranquilla: Santiago Mele, Edwin Herrera, Emmanuel Olivera, Howell Mena (Nicolás Zalazar, Min’ 55), Jhon Navia; Jhon Vélez (Didier Moreno, Min’ 68), Víctor Cantillo, Yimmi Chará, José Enamorado (Jhon Lerma, Min’ 81); Luis González (Yairo Moreno, Min’ 55) y Steven Rodríguez (Carlos Bacca, Min’ 68).

DT: César Farías

Estadio: Palogrande (Manizales)

Árbitro: José Ortiz

Goles: Jefry Zapata y Dayro Moreno (Once Caldas) y Edwin Herrera y Didier Moreno (Junior).