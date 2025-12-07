Medellín vs. Junior; hora y dónde ver EN VIVO el partido de los cuadrangulares de la Liga BetPlay

Se viene una jornada de alta tensión en los cuadrangulares semifinales de la Liga BetPlay II-2025. Deportes Tolima aseguró de manera anticipada su clasificación a la gran final del fútbol colombiano y ahora espera por su rival, que se definirá este lunes en el cierre del grupo A.

Junior de Barranquilla y Atlético Nacional son los únicos equipos con opciones de acompañar al ‘vinotinto y oro’ en la disputa por la estrella de fin de año. Sin embargo, el conjunto ‘tiburón’ llega con la primera opción tras un cuadrangular sólido en el que depende únicamente de sí mismo para clasificar.

La fecha decisiva enfrentará a Independiente Medellín y Junior en un duelo que no solo definirá el futuro del equipo barranquillero, sino que también pondrá al ‘poderoso de la montaña’ como juez del grupo. El Atanasio Girardot será el escenario donde se resolverá el segundo finalista del semestre.



Hora y dónde ver EN VIVO: Medellín vs. Junior

Acción de juego entre Junior vs. Medellín, por Liga BetPlay. Foto: Colprensa.

Este lunes 8 de diciembre, Independiente Medellín recibirá al Junior de Barranquilla en el estadio Atanasio Girardot, en un partido programado para las 5:15 p. m. (hora colombiana). El compromiso contará con transmisión de televisión cerrada, mientras que el minuto a minuto podrá seguirse a través de Gol Caracol (https://www.noticiascaracol.com/golcaracol).



¿Qué necesita Junior para clasificar a la final?

El equipo dirigido por Alfredo Arias llega como líder del cuadrangular A con 11 puntos y una diferencia de gol de +3, lo que le permite depender únicamente de su resultado. Un empate en Medellín será suficiente para instalarse en la final de la Liga BetPlay II-2025.



Junior solo quedaría comprometido si pierde por una diferencia amplia: debe recibir más de tres goles y, además, Atlético Nacional tendría que vencer al América de Cali por dos goles de diferencia para superarlo en la tabla, un escenario complejo pero no imposible.

Publicidad

En su más reciente presentación, el Junior derrotó 2-1 al América de Cali en el Metropolitano, una victoria clave que lo dejó a un paso de la final. Medellín, por su parte, cayó 2-1 ante Atlético Nacional y ahora buscará despedirse del cuadrangular haciendo respetar su casa.