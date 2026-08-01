Síguenos en:
Tendencias:
FIFA-INFANTINO
MERCADO DE FICHAJES
JAMES RODRÍGUEZ
LUIS DÍAZ
NÉSTOR LORENZO
SELECCIÓN COLOMBIA

Publicidad

Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
No, gracias.
¡Claro que sí!
Cabezote DK Sección Fútbol Colombiano Gol Caracol.jpg
Gol Caracol  / Fútbol Colombiano  / 🔴 Junior vs Millonarios EN VIVO HOY; minuto a minuto del partido de Liga BetPlay 2026-II
EN VIVO

🔴 Junior vs Millonarios EN VIVO HOY; minuto a minuto del partido de Liga BetPlay 2026-II

Este sábado en Barranquilla, Junior y Millonarios protagonizan el duelo más atractivo de la fecha 2. Por eso, no se pierda las incidencias de este compromiso.

Por: Gianmarco SoteloPeriodista deportivo Gol Caracol 
Actualizado 1 de ago, 2026
Comparta en:
Junior vs Millonarios Liga BetPlay 2026
Junior vs Millonarios Liga BetPlay 2026 - Foto:
Colprensa
REFRESCAR
  • 06:49 p. m. - Junior vs Millonarios
    🚨 ATENCIÓN: TITULARES DE MILLONARIOS

    • Publicidad

  • 06:48 p. m. - Junior vs Millonarios
    🔴 CONVOCADOS DEL JUNIOR DE BARRANQUILLA

  • 06:48 p. m. - Liga BetPlay 2026-II
    🕛 A QUÉ HORA ES HOY JUNIOR VS MILLONARIOS

    El duelo será en el estadio Romelio Martínez desde las 8:15 p.m. (hora colombiana).

  • 06:47 p. m. - Liga BetPlay 2026-II
    🔴 BIENVENIDOS A JUNIOR VS MILLONARIOS

    Disfrute EN VIVO de lo que pase en este partidazo en Barranquilla.

Publicidad

Publicidad

Publicidad