🔴 Junior vs Millonarios EN VIVO HOY; minuto a minuto del partido de Liga BetPlay 2026-II

🚨 ATENCIÓN: TITULARES DE MILLONARIOS
¡XI Inicial! 🔥— Millonarios FC (@MillosFCoficial) August 1, 2026
▶️ Así saltaremos a la cancha para enfrentar al Junior. Ⓜ️💪 ¡VAMOS MILLONARIOS!
𝐋𝐞𝐠𝐚𝐝𝐨, 𝐀𝐦𝐨𝐫 𝐲 𝐆𝐥𝐨𝐫𝐢𝐚 Ⓜ️ pic.twitter.com/N1m3ZQ8f74
¡XI Inicial! 🔥— Millonarios FC (@MillosFCoficial) August 1, 2026
▶️ Así saltaremos a la cancha para enfrentar al Junior. Ⓜ️💪 ¡VAMOS MILLONARIOS!
𝐋𝐞𝐠𝐚𝐝𝐨, 𝐀𝐦𝐨𝐫 𝐲 𝐆𝐥𝐨𝐫𝐢𝐚 Ⓜ️ pic.twitter.com/N1m3ZQ8f74
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El duelo será en el estadio Romelio Martínez desde las 8:15 p.m. (hora colombiana).
Disfrute EN VIVO de lo que pase en este partidazo en Barranquilla.
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