Síguenos en:
Tendencias:
JUNIOR DE BARRANQUILLA
JAMES RODRÍGUEZ
LUIS DÍAZ
SELECCIÓN COLOMBIA
CARACOL SPORTS + DITU

Publicidad

Push Gol Caracol
Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
No, gracias.
¡Claro que sí!

Publicidad

Cabezote DK Sección Fútbol Colombiano Gol Caracol.jpg
Gol Caracol  / Fútbol Colombiano  / Junior vs Santa Fe; primer duelo de los campeones, en la Superliga BetPlay 2026

Junior vs Santa Fe; primer duelo de los campeones, en la Superliga BetPlay 2026

Este jueves se jugará el partido de ida de Superliga BetPlay 2026, entre los ganadores del primer y segundo semestre del fútbol colombiano, el año anterior. Será en el Metropolitano de Barranquilla.

Por: EFE
Actualizado: 14 de ene, 2026
Comparta en:
Junior vs Santa Fe
Junior vs Santa Fe en Barranquilla - Foto:
Colprensa

Publicidad

Publicidad

Publicidad