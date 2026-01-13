Síguenos en:
Tendencias:
JUNIOR DE BARRANQUILLA
JAMES RODRÍGUEZ
LUIS DÍAZ
SELECCIÓN COLOMBIA
CARACOL SPORTS + DITU

Publicidad

Push Gol Caracol
Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
No, gracias.
¡Claro que sí!

Publicidad

Cabezote DK Sección Fútbol Colombiano Gol Caracol.jpg
Gol Caracol  / Fútbol Colombiano  / Altas y las bajas de todos los equipos de la Liga Betplay 2026; acá, la lista de refuerzos

Altas y las bajas de todos los equipos de la Liga Betplay 2026; acá, la lista de refuerzos

Los clubes del fútbol profesional colombiano avanzan en el armado de sus nóminas; por ello, mostramos los movimientos de cada uno para esta temporada.

Por: Gol Caracol
Actualizado: 13 de ene, 2026
Comparta en:
Así están las altas y las bajas de los equipos de la Liga Betplay 2026.
Estas son las altas y las bajas de los equipos de la Liga Betplay 2026.
Foto: Dimayor.

Publicidad

Publicidad

Publicidad