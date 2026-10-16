La Liga BetPlay II-2026 se quedó sin otro entrenador; "finaliza su etapa en nuestro club"

La Liga BetPlay II-2026 sumó un nuevo movimiento en los banquillos. Llaneros anunció la salida de José Luis García como director técnico, luego de la derrota 4-1 contra Internacional de Bogotá, por los cuartos de final de la Copa BetPlay.

La decisión fue comunicada oficialmente por la institución, que agradeció al entrenador por su trabajo durante más de un año y medio al frente del equipo. Aunque el club no detalló otros motivos para su salida, el anuncio se produjo después del duro resultado en el certamen que reúne a los equipos del fútbol colombiano.

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"Llaneros Fútbol Club, en cabeza de su presidente Juan Carlos Trujillo, informa a toda su hinchada, medios de comunicación y público en general que José Luis García finaliza su etapa como director técnico del equipo profesional masculino", indicó la institución en su comunicado.

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De igual manera, el conjunto de Villavicencio destacó la dedicación del estratega y de los integrantes de su cuerpo técnico durante su paso por la entidad. "Expresamos nuestro agradecimiento por todo su trabajo, al igual que a su cuerpo técnico, al aporte a nuestros objetivos y su compromiso con el club", agregó Llaneros, que también les deseó éxitos en sus próximos retos personales y profesionales.



¿Quién será el técnico encargado de Llaneros?

Tras confirmar la salida de José Luis García, el club anunció que Wilmer Sandoval asumirá temporalmente la dirección técnica del equipo profesional masculino.

Sandoval estará acompañado por Berley Villa, quien cumplirá las funciones de asistente técnico durante los próximos compromisos, mientras que la institución define quién será el entrenador definitivo.

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Por ahora, Llaneros continuará su participación en la Liga BetPlay II-2026, donde marcha 12, con 14 puntos y a dos unidades del octavo, y afrontará sus siguientes desafíos con un cuerpo técnico interino, en medio de la búsqueda de estabilidad deportiva para lo que resta de la temporada.

Los técnicos que han salido de sus equipos en el semestre

La salida de José Luis García se suma a una extensa lista de entrenadores que han dejado sus cargos durante este semestre del fútbol colombiano. Estos son los otros estrategas que han sido despedidos o han salido de sus respectivos equipos:

