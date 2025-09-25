Síguenos en::
Tendencias:
OSO ONCE CALDAS
JHON DURÁN HOY
LIO APUESTAS
LUIS DÍAZ
CARACOL SPORTS + DITU

Publicidad

Push Gol Caracol
Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
No, gracias.
¡Claro que sí!

Publicidad

Cabezote DK Sección Fútbol Colombiano Gol Caracol.jpg
Gol Caracol  / Fútbol Colombiano  / Leonardo Castro, irreconocible en Millonarios: su nuevo 'look' provocó burlas en redes sociales

Leonardo Castro, irreconocible en Millonarios: su nuevo 'look' provocó burlas en redes sociales

Este jueves, Millonarios compartió en redes sociales algunas fotos del entrenamiento y los comentarios de los internautas se enfocaron en la apariencia del delantero Leonardo Castro.

Por: Gol Caracol
Actualizado: 25 de sept, 2025
Comparta en:
Leonardo Castro en Millonarios
Leonardo Castro en Millonarios
Galería oficial Millonarios FC

Publicidad

Publicidad

Publicidad