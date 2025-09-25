Leonardo Castro, irreconocible en Millonarios: su nuevo 'look' provocó burlas en redes sociales

La fecha 13 de la Liga BetPlay II-2025 tendrá un partidazo entre Atlético Nacional y Millonarios, uno de los clásicos más importantes del fútbol profesional colombiano. Ambas escuadras no llegan en su mejor momento. Los 'verdolagas' buscando técnico, tras la salida del argentino Javier Gandolfi y los 'azules' intentando retomar el nivel de la mano de Hernán Torres, quien asumió hace poco como timonel principal. Los 'embajadores' quieren dar el golpe en Medellín y por eso compartió algunas fotos del entrenamiento de este jueves, sin embargo, el que robó las miradas por su nuevo 'look' fue el delantero Leonardo Castro.

Castro, quien regresó hace poco a las canchas luego de una fractura de tibia y peroné, apareció en la práctica con un particular peinado que desató la burla de los internautas. "Activados", fue el corto mensaje de Millonarios. De inmediato, la publicación se inundo de comentarios sobre el goleador: "¿Por qué Leo está peinado como mi tía Martha?", "Leo se electrocutó", "¿Desde cuándo Carlos Vives juega en Millonarios?" y "Leo en modo sayayin", fueron algunos de las frases que más predominaron.