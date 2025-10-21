Leonel Álvarez y su sentencia sobre un posible interés de Nacional; "no se andan con rodeos"

En el entorno de Atlético Nacional hay expectativa referente al que será el nuevo entrenador para el próximo año y, justo por eso, ya empiezan a ‘sonar’ varios nombres; uno de ellos, es un viejo conocido.

Se trata de Leonel Álvarez, quien, por su exitoso pasado en la institución ‘verdolaga’, siempre es uno de los nombres a barajar para llegar al equipo paisa.

Y referente al posible interés o no que hay por parte de la institución verde, fue el mismo entrenador de 60 años quien habló sobre el tema y la posibilidad de estar en el banquillo de Nacional.

"El Presidente de Nacional ME HA INVITADO A MUCHOS SITIOS pero yo no he podido ir"



Leonel Álvarez sobre sus opciones de dirigir al verde paisa.



"Cualquier entrenador estaría ilusionado por dirigir a Nacional. Lo que puedo decir es que, durante mucho tiempo, no había tenido una relación más cercana con el presidente de Nacional como ahora. Me ha invitado a varios lados y no he podido por mi responsabilidad o por otros compromisos. Ha habido diálogo y siempre han querido contar conmigo. Estar en carpeta es bueno y más teniendo en cuenta el nivel de un equipo con Nacional", indicó de entrada Leonel, en charla con ‘ESPN’.



Sumado a eso, el estratega también reveló que “todavía no lo han llamado” y su cabeza está centrada en el cuadro ‘leopardo’, que es al que actualmente dirige: "Ahora me corresponde pensar en Bucaramanga y este cuerpo técnico solo piensa en sacar adelante este proyecto,tenemos más tiempo de contrato y el reconocimiento en Bucaramanga es enorme. No puedo estar sino agradecido porque no cualquier entrenador suena para Nacional”.

“Estoy enfocado con mi grupo de trabajo y queremos seguir sumando en reclasificación, ser internacionales y pelear por el título. Esperamos hacer una gran presentación mañana y hay una gran tranquilidad, conmigo no habló nadie y con los hinchas tengo gratitud. Estamos dispuestos a que nos quieran de algún equipo, pero estamos mentalizados en Bucaramanga", agregó Leonel Álvarez, quien actualmente tiene metido en la pelea al equipo ‘auriverde’ para entrar a los ocho y ser protagonista en las finales.

Para concluir, Leonel Álvarez habló de ese acercamiento final que podría ponerlo en el banquillo ‘verdolaga’; el entrenador analizó la situación y evitó crear especulaciones, además de hacer saber que en el momento en el que lo quieran, se lo harán saber inmediatamente.

"Uno siempre va a buscar lo mejor. En ese tema, yo siempre soy claro, tengo mi representante, se presentan muchas posibilidades. A medida que uno va expresando su buen campeonato. Así no logres hacer buen torneo,siempre tuve la dicha de que me busquen. En cuanto a esto, estamos enfocados en Bucaramanga. Lo que tiene que ver con otra situación, delego a mi representante. A mí no me ha llamado Nacional, cuando van por alguien, por su seriedad cuando se sientan con un entrenador, lo llevan. No andan con rodeos", cerró el entrenador antioqueño.

