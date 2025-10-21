Síguenos en::
Tendencias:
DAYRO MORENO
JHON DURÁN
LUIS DÍAZ
SELECCIÓN COLOMBIA
CARACOL SPORTS + DITU

Publicidad

Push Gol Caracol
Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
No, gracias.
¡Claro que sí!

Publicidad

Cabezote DK Sección Fútbol Colombiano Gol Caracol.jpg
Gol Caracol  / Fútbol Colombiano  / Leonel Álvarez y su sentencia sobre un posible interés de Nacional; "no se andan con rodeos"

Leonel Álvarez y su sentencia sobre un posible interés de Nacional; "no se andan con rodeos"

El entrenador de 60 años se refirió a la posibilidad de dirigir a Atlético Nacional, con quien mantiene una comunicación cercana y constante; ¡está en carpeta!

Por: Dilhan Stiwar Almonacid / Twitter: @AlmonacidDilhan
Actualizado: 21 de oct, 2025
Comparta en:
Leonel Álvarez
Leonel Álvarez, técnico de Bucaramanga - Foto:
Bucaramanga Oficial

Publicidad

Publicidad

Publicidad