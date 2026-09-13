Los convocados de Nacional sin James Rodríguez en el listado; todo listo para juego con Águilas

Uno de los partidos de interés de este domingo en la Liga Betplay II 2026 en Colombia es en el que se enfrentarán, desde las 4 de la tarde, Atlético Nacional y Águilas Doradas, en la cancha del estadio Atanasio Girardot. Los 'verdolagas' tienen aún más atención de los aficionados y también de los medios de comunicación después del anuncio del fichaje de James Rodríguez, quien fue presentado de manera oficial el viernes de la semana anterior.

Sin embargo y pese a que el exjugador del Real Madrid y Bayern Múnich dijo estar listo para jugar cuanto antes, en la nómina de convocados no apareció su nombre y se deberá esperar qué decisión se toma para su primera presentación con la camiseta de los verdes.

Rodríguez Rubio realizó entrenamientos el viernes y sábado bajo la orientación del cuerpo técnico que lidera Lucas González y se espera que siga con su puesta a punto en lo físico, por lo que se abre la posibilidad de que su debut sea el próximo miércoles 16 de septiembre frente a Internacional de Bogotá, en duelo que será en el estadio El Campín.

James Rodríguez en uno de los entrenamientos con Atlético Nacional. Foto oficial de Nacional

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Hay que apuntar que en Nacional están convocados como volantes los siguientes hombres: Juan Zapata, Simón Rojas, Edwin Cardona, Juan Manuel Rengifo, Xavy Ríos y Elías Cabrera.



Para la posición de volante de creación los que han venido actuando son el experimentado Cardona y el prometedor Rengifo, quienes ahora tendrán como compañero a James Rodríguez, figura internacional y con una historia importantísima defendiendo los colores de Selección Colombia.

Listado de convocados por Nacional para enfrentar a Águilas Doradas:

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Arqueros: Franco Armani y Luis Marquínez.

Defensas: Neider Parra, William Tesillo, Andrés Reyes, Andrés Román, Samuel Velásquez y Milton Casco.

Volantes: Juan Zapata, Simón Rojas, Edwin Cardona, Juan Manuel Rengifo, Xavy Ríos y Elías Cabrera.

Delanteros: Crisrtian Arango, Kevin Parra, Marlos Moreno, Andrés Sarmiento, Ian Poveda y Alfredo Morelos.