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Gol Caracol  / Hijo de Paolo Maldini, positivo en alcoholemia, tras accidente; había marcado gol horas antes

Hijo de Paolo Maldini, positivo en alcoholemia, tras accidente; había marcado gol horas antes

Daniel Maldini, hijo del legendario Paolo Maldini, sufrió un fuerte accidente a las afueras de Milán luego de darle la victoria 2-1 a Cagliari sobre Atalanta, en Bérgamo.

Por: EFE
Actualizado: 13 de sept, 2026
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Daniel Maldini sufrió un accidente a las afueras de Milán.
Daniel Maldini sufrió un accidente a las afueras de Milán.
AFP.

El futbolista del Cagliari Daniel Maldini, hijo del legendario Paolo, dio positivo en un control de alcoholemia después de un accidente en el que se vio involucrado con su coche en Milán tras el partido contra el Atalanta, por lo que se le retiró el permiso de conducir.

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El jugador registró valores de 0,91 mg/l en la primera prueba y 0,89 mg/l en la segunda, realizadas en el lugar de los hechos por la policía local, cuando el máximo permitido por ley en Italia es 0,5 /g/l).

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El accidente se produjo alrededor de las 05:15 horas en el norte de Milán, cuando el Porsche Carrera 4 que conducía Maldini chocó contra otro vehículo, según adelantaron medios locales.

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En el accidente resultaron heridas seis personas, aunque ninguna de ellas de gravedad.

Maldini fue trasladado al hospital para someterse a varias pruebas y posteriormente recibió el alta.

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El futbolista había pasado la noche en Milán después de jugar el sábado con el Cagliari contra el Atalanta en Bérgamo, donde marcó de penalti el gol de la victoria de su equipo.

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La Policía realizó al jugador las pruebas de alcoholemia en el lugar del accidente y posteriormente se solicitaron también análisis para determinar la posible presencia de drogas, una prueba que está aún a la espera de arrojar los resultados.

El abogado de Maldini, Danilo Buongiorno, aseguró que el futbolista regresó a su domicilio y está en buenas condiciones de salud.

"Daniel está bien y no ha sufrido ningún tipo de lesión, y mucho menos una lesión grave", concluyó en un comunicado.

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