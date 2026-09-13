Vuelta a España 2026 le hizo un sentido homenaje a cinco históricos que se retiran del ciclismo

En una temporada de despedidas de ciclistas ilustres la Vuelta a España 2026 rindió homenaje en la salida de la vigésimoprimera y última etapa a Jesús Herrada, Pello Bilbao, David de la Cruz, Steven Kruijsijk y Magnus Cort.

El pelotón tuvo un gesto especial con este quinteto que, entre todos, han sido protagonistas en 39 participaciones en la Vuelta. Los 142 supervivientes que van a terminar la ronda española hicieron un pasillo de bicicletas para los compañeros que abandonan el ciclismo profesional.

Herrada (Burgos-Burpellet-BH), de 36 años, se retira con 21 victorias, 3 de ellas en la Vuelta, Pello Bilbao (Bahrain Victorious), también de 36, con 17 triunfos, David de la Cruz (Pinarello), de 37, con 6, el neerlandés Kruijsijk (Visma), de 39, con 2 y el danés Magnus Cort (Uno X), de 33, con 36 triunfos.