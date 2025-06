Luis Fernando Muriel respondió al 'supuesto' interés del Junior de Barranquilla

Luis Fernando Murielvolvió a estar en el centro de atención del fútbol colombiano tras ser vinculado con varios clubes del país, en especial el Junior de Barranquilla, equipo del que el atacante atlanticense ha manifestado públicamente ser hincha. La posibilidad de un eventual regreso ha despertado el entusiasmo de la afición del conjunto 'rojiblanco', especialmente en un momento en el que el club atraviesa una baja sensible en su frente de ataque.

El conjunto ‘tiburón’ se encuentra en la búsqueda de un delantero de jerarquía que pueda suplir la prolongada ausencia de Carlos Bacca, quien sufrió una rotura del tendón de Aquiles en su pierna derecha, lesión que lo dejará fuera de competencia durante varios meses. En ese contexto, el nombre de Muriel surgió como una opción atractiva, tanto por su trayectoria como por el vínculo sentimental que tiene con el club.

El primero en referirse al tema fue Fuad Char, máximo accionista del Junior, quien en diálogo con El Heraldo reveló que ya hubo un primer acercamiento con el delantero del Orlando City.

“Me llamó y me dijo que Muriel estaba más o menos de acuerdo con las condiciones. Quedamos más cerca. Luego me dijo que hablarían con Orlando City y me volverían a llamar”, declaró el dirigente, dejando abierta la puerta a una posible negociación.

Publicidad

Luis Fernando Muriel le contestó al Junior

Luis Muriel en Orlando City AFP

Tras la ola de rumores, fue el propio Luis Fernando Muriel quien decidió hablar sobre su futuro. En una entrevista con el periodista Jaime Dinas, el exjugador del Deportivo Cali y Atalanta de Italia aclaró la situación y desmintió versiones que daban por hecho su regreso.

Publicidad

“Es un tema bastante complicado. A través de unos intermediarios llegaron una serie de preguntas a las que yo respondí de manera normal, y se armó un revuelo por parte de esas personas que dijeron que ya estaba todo arreglado, cuando realmente fueron solo dos preguntas”, explicó el delantero. Muriel también expresó su molestia por los comentarios surgidos en redes sociales y la prensa sobre supuestos rechazos a otros equipos colombianos:

“Vi que la prensa decía que Luis Muriel rechazó a Nacional, y recibí mensajes de hinchas, lo mismo que del Deportivo Cali, que me escribían que era un malagradecido (…) Si hubo un interés de parte de Junior, a nosotros no nos ha llegado. Realmente, yo estoy acá comprometido con un contrato que todavía es un poco largo, con la posibilidad de prolongarlo. Me encuentro bastante bien”.

“NO hay ningún ofrecimiento NI principio de acuerdo con ⁦@JuniorClubSA⁩ ni ⁦@nacionaloficial⁩ ni ⁦@AsoDeporCali⁩ tengo contrato hasta dic/2026 y estoy a gusto con el Orlando City FC” declaración de Luis Fdo Muriel …… pic.twitter.com/Ka12Sb3yyq — Jaime Dinas (@JaimeDinas) June 27, 2025

Números de Luis Fernando Muriel en Estados Unidos

En la actual temporada de la Major League Soccer (MLS) con el Orlando City, Muriel ha tenido una participación destacada bajo la dirección técnica del también colombiano Óscar Pareja. Hasta la fecha, el delantero ha disputado 19 partidos oficiales, en los que ha registrado seis goles y dos asistencias, mostrando que aún tiene mucho por aportar dentro del campo de juego.