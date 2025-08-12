Jugador de Sao Paulo le gritó furioso a Edwin Cardona, el villano de Nacional 0-0 Sao Paulo

Atlético Nacional y Sao Paulo empataron sin goles el martes en Medellín en el partido de ida de octavos de final de la Copa Libertadores, marcado por la mala puntería del mediocampista colombiano Edwin Cardona, que desperdició dos penales.

Aunque el local fue muy superior, dominando la posesión del balón y generando más ocasiones de gol, no pudo vulnerar la portería del Tricolor paulista, dirigido por el exdelantero argentino Hernán Crespo, en el estadio Atanasio Girardot.

Además de los dos penales errados por Cardona, uno enviado fuera de puerta en el minuto 13 y el otro atajado por el portero Rafael en el minuto 68, los verdolagas impactaron dos remates en el poste.

Uno de los momentos tensos del encuentro fue en el segundo penalti del '10' de Nacional. Cuando Cardona lo falló, uno jugador de Sao Paulo se acercó y se lo festejó en la cara en tono de burla.

El partido fue intenso y veloz, con frecuentes contraataques, pero el club más laureado de Colombia no pudo definir y dejó su cancha con un mal sabor de boca.

La serie se definirá el martes próximo en el estadio Morumbi. El vencedor de la serie chocará con el campeón defensor, Botafogo, o Liga de Quito, que se baten desde el jueves en Rio de Janeiro.

"Fuimos muy superior al rival, hoy el fútbol no nos premia", lamentó el técnico argentino-mexicano de Nacional, Javier Gandolfi. "Lastimosamente hoy le tocó a Edwin errar, pero muchas veces nos dio alegría".