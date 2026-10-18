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Gol Caracol  / Fútbol Colombiano  / Luis Fernando Suárez, 'picante'; "no se puede ser tan pendejo; me plantaré duro, ya no más"

Luis Fernando Suárez, 'picante'; "no se puede ser tan pendejo; me plantaré duro, ya no más"

Después de la derrota de Deportes Tolima contra Águilas Doradas, el entrenador, Luis Fernando Suárez, no se guardó nada en rueda de prensa y dijo de todo por lo ocurrido.

Por: Gol Caracol
Actualizado: 18 de oct, 2026
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Luis Fernando Suárez, director técnico de Deportes Tolima, tras el partido contra Águilas Doradas en Liga BetPlay II-2026
Luis Fernando Suárez, director técnico de Deportes Tolima, tras el partido contra Águilas Doradas en Liga BetPlay II-2026
Captura de pantalla de video

Luis Fernando Suárez llegó a Deportes Tolima con la intención de cambiar el panorama, pero las cosas no han resultado. Prueba de ello fue lo ocurrido este domingo 18 de octubre, en el marco de la fecha 15 de la Liga BetPlay II-2026, donde el 'vinotinto y oro' perdió 2-1 contra Águilas Doradas, en el estadio Atanasio Girardot, con un gol al último minuto de Jorge Soto, de penalti.

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Por eso, el técnico no aguantó más y se desahogó en rueda de prensa. "Las cargas emocionales siempre han existido, entonces eso no es una disculpa para decir que estamos emocionalmente desequilibrados o que tenemos situaciones en donde le damos un compás de espera a la gente", afirmó de entrada, ya que no fue lo único y, con el paso del tiempo, había más 'picante' en sus palabras.

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"Lo hemos hablado desde que llegamos a Ibagué, que acá no es solo los resultados, sino también ser responsables, serios y profesionales para saber qué estamos haciendo y no se están haciendo. Estamos cometiendo muchos errores, equivocándonos y fallando en varios aspectos. Se ha intentado de todas las maneras posibles y nada está resultando infortunadamente", añadió.

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Deportes Tolima marcha en la octava posición, con 20 puntos, producto de cinco victorias, cinco empates y cinco derrotas. De igual manera, su diferencia de gol es de 0, tras haber marcado y recibido 18 tantos. Pero el dato más preocupante es que el 'pijao' ya completó ocho partidos sin ganar. La última vez que sumó de a tres fue el pasado 7 de septiembre, 1-2 sobre Llaneros.

Águilas Doradas y Deportes Tolima se enfrentaron por la fecha 15 de la Liga BetPlay II-2026, en el estadio Atanasio Girardot
Águilas Doradas y Deportes Tolima se enfrentaron por la fecha 15 de la Liga BetPlay II-2026, en el estadio Atanasio Girardot
Colprensa

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"Se intentó desde el lado amable, con mano dura, intentando convencer, con motivación, ayudando, aplicando multas y ya no más. En determinado momento, hay que plantarse duro. Hay que hacerlo y no saco una disculpa de ninguna manera. La propuesta ha sido que se haga algo al menos parecido, con el fin de que se sientan cómodos, siendo abiertos y lo han dicho, pero ni así", dijo.

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Por último, Luis Fernando Suárez cerró su intervención de la siguiente manera: "buscamos la manera de que no se sientan raros, pero uno no puede ser tan pendejo para equivocarse como lo estamos haciendo, y eso raya, pasa a otro lado. Todos tenemos que corregir y trabajar para buscar la manera de mejorar y ser responsables de lo que se está haciendo. Llevo tres partidos, con dos derrotas, donde los goles han sido tontos. Cambiamos o nos cambian, así es la vida".

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