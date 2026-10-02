Deportes Tolima, una historia escrita en vinotinto y oro; el club 'pijao' al detalle en 288 páginas

Deportes Tolima es uno de los clubes del fútbol profesional colombiano que cuenta con una rica y nutrida historia desde su creación y hasta la fecha, con un protagonismo ganado en el último tiempo y con miles de episodios por contar. Es así, como en las próximas horas se lanzará el primer tomo del libro 'Deportes Tolima, una historia escrita en vinotinto y oro', escrito por el periodista deportivo Nelson Enrique Ascencio. La cita será este viernes en el auditorio de la Cámara de Comercio de Ibagué, sede centro, desde las 2 de la tarde.

"Hoy presentaremos el primero de los dos tomos que va desde 1954 hasta 1993, cuando el equipo desciende", se leyó en un comunicado de prensa de este texto dirigido a los aficionados del conjunto 'pijao', a los gomosos del balompié de nuestro país y al público en general.

Publicidad

El texto de colección, que cuenta con 288 páginas, cuenta con crónicas,

reportajes, estadísticas y datos, anécdotas, historias de vida de protagonistas, reseñas de los partidos más importantes de diferentes tiempos y más de 450 fotografías e ilustraciones en algunos casos inéditas, que fueron recopiladas por el autor, a lo largo de su investigación y observación de meses. El editorial fue escrito por Adriana Magaly Matiz, gobernadora del departamento del Tolima.

Publicidad

En otro fragmento de la nota oficial, también se detalló que en el libro se cuentan episodios como "el aterrizaje de barrigazo en 1962 de un avión con todos los ocupantes del Tolima en el aeropuerto de Bogotá; los casos de brujería en el equipo; el primer título del Tolima, que no fue el de la Primera B, sino el del Torneo de los Chicos en 1974; la contratación del recordado Pacho Maturana, que fue en un avión y otros momentos desconocidos en la historia del club".

