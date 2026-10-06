Tolima tomó radical decisión con cuatro jugadores; protagonizaron actos de indisciplina

Nueva polémica en el fútbol colombiano y esta vez las noticias llegaron desde la interna del Deportes Tolima. El director técnico, Luis Fernando Suárez, dio a conocer que se presentó un acto de indisciplina con cuatro jugadores, los cuales serían Yan Angulo, Daniel Pedrozo, Kelvin Flórez y Jorge Cabezas Hurtado, quienes estuvieron presentes en un concierto de 'Luisfer La Voz'.

"Soy consciente de la situación, de lo que pasó y sé que hubo un acto de indisciplina. Por lo tanto, se tomarán los correctivos necesarios. Hay que pensar en lo que es Tolima, donde están haciendo las cosas bien con el grupo humano, buscando ganar de manera correcta; después, mi obligación con los futbolistas es corregir sin estar coartando posibilidades", dijo en charla con 'WIN'.

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Pero no fue lo único y, de paso, reveló cómo se está manejando el hecho. "Lo que se hizo fue llamar a descargos, donde explicaron qué pasó y asumieron responsabilidades. Yo tomé la decisión de que no estarán en los próximos dos partidos, que serán de visitantes. Ahí lo más importante es corregir, más porque son jóvenes y, luego, se les dará la oportunidad, si ellos desean y quieren", añadió.

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"Al final, todo es si ellos buscan hacer las cosas correctamente. Hay una circunstancia y es que el grupo humano está por encima de todo. Hay que respaldarlos lo máximo que sea posible, pero también exigirles", sentenció el estratega. Complementando dichas declaraciones, en el programa 'Blog Deportivo', de 'Blu Radio', el periodista, Julián Capera, informó otros detalles.



Deportes Tolima. Deportes Tolima.

"No habíamos hablado de esto acá, hasta confirmar. Hay videos de cuatro jugadores en redes sociales en un concierto y así se confirmó. Preguntamos en el club y nos dijeron que debían dormir, descansar, recuperarse y agregaron que no se presentaron con rastros de alcohol, no les marcó nada al día siguiente", afirmó de entrada, en la emisión de este martes 6 de octubre.

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Por último, Capera dijo que "desde el Tolima que hay un procedimiento de acuerdo a las normas deportivas y laborales, van a tener sanción, no van a ser premiados, así tendrán una muy fuerte sanción económica y dos partidos no serán tenidos en cuenta".