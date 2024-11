Marino Hinestroza denunció gestos racistas contra él en El Campín, en Millonarios vs Nacional

Millonarios derrotó 2-1 a Atlético Nacional en un partido vibrante, con goles, con emociones, discusiones y un buen ambiente en el estadio El Campín. Pero todo eso se vio opacado luego del pitazo final, tras la denuncia de Marino Hinestroza, del registro de los ‘verdolagas’, quien se refirió a los gestos racistas que tuvieron contra él algunos hinchas de los ‘embajadores’.

El atacante del cuadro antioqueño fue el autor del único gol en la derrota en Bogotá, y cuando le preguntaron por su polémica celebración limpiándose con el banderín del tiro de esquina y luego el cruce con algunos seguidores locales luego de su festejo.

Pero ahí fue cuando Marino Hinestroza mostró su indignación y enojo y le contó a los micrófonos de Gol Caracol sobre los gestos racistas que había sufrido.

Marino Hinestroza y el racismo en Millonarios vs Nacional

“Ellos me hicieron mono, quería mandar un mensaje a la Dimayor y esperemos que tomen repercusiones así como lo de que Edwin Cardona besa el escudo, que el profesor celebra, quiero ver el comunicado mañana de la Dimayor de esos tres tipos que me hicieron gestos racistas, porque eso si está mal, porque celebrar un gol no está mal”, denunció el atacante de los ‘verdolagas’.

Publicidad

Visiblemente enojado, Marino Hinestroza cerró el tema diciendo que “de eso se trata el futbol, es alegría, libertad en su máxima expresión para celebrar un gol, ¿cuáles son las leyes del futbol? Acá hay reglas pero no leyes, espero que como sanciona a nosotros, sancionen a esos tres tipos que hicieron gestos racistas”.

Para terminar, el jugador del registro de Atlético Nacional, hizo un corto balance de lo que fue la derrota 2-1 a manos de Millonarios, en el partido de la fecha 3 de los cuadrangulares finales de la Liga BetPlay 2024-II.

Marino Hinestroza, jugador de Nacional. COLPRENSA.

Publicidad

“La verdad un partido muy aguerrido, no merecimos este final pero ellos ganaron bien, ahorita llegar a Medellín, pensar en recuperar y ganar el lunes”, sentenció Marino Hinestroza, quien desde ya palpita lo que será el duelo de la jornada 4 de los cuadrangulares, nuevamente frente a los ‘embajadores’, pero ahora en el estadio Atanasio Girardot.

¿Cuándo vuelven a jugar Nacional y Millonarios en la Liga BetPlay 2024-II?

Este lunes 2 de diciembre de 2024, el equipo antioqueño recibirá en el estadio Atanasio Girardot de la ciudad de Medellín, a Millonarios, en el duelo de la fecha 4 del grupo A de los cuadrangulares finales del fútbol colombiano.

Dicho compromiso está programado para las 8:30 p.m. y se conoce que hay boletería agotada en el escenario deportivo en territorio paisa, para este clásico de nuestro país.