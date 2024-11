Alberto Gamero: "Millonarios no juega a defenderse, el rival también somete"

Millonarios dejó en claro que va firme en el camino por llegar a la final de la Liga Betplay 2024 II luego de vencer 2-1 a Atlético Nacional y ubicarse en la primera casilla del grupo A de los cuadrangulares finales. En la rueda de prensa post partido, Alberto Gamero, director técnico de los 'embajadores', se mostró feliz y analizó el juego de sus dirigidos en el estadio Nemesio Camacho El Campín.

De entrada, Gamero explicó como el ingreso de Falcao García fue clave para 'emparejar' a Nacional. "No teníamos el balón, por la banda estábamos perdiendo, nuestro plan era contrarrestar los costados de ellos y atacarlos. No éramos efectivos en esa tarea, nosotros habíamos hablado que había que intentar tener la mayoría del tiempo el balón por dentro y no tanto por banda, sin embargo, Banguero y Sarabia salían. Cambiamos la estructura por un 4-3-1-2 e igualamos las acciones. Con Castro y Falcao fijamos a los dos centrales y no los querían dejar mano a mano y por eso ya Angulo y Román no salían tanto", remarcó el samario.

Luego, el estratega de los 'azules' también le dio mérito a lo que mostró Nacional en El Campín. "Nosotros no diseñamos equipos para defendernos en la parte de atrás, cuando eso sucede es porque el rival logra someternos. Incluso antes de nosotros hacer el gol, nosotros estábamos en la parte baja por lo que ellos estaban haciendo en el partido. En una charla nunca vamos a decir 'vamos a darle el balón al contrario y vamos a contragolpear', ese no es mi estilo", dijo con voz fuerte Gamero.

Acción de juego en el duelo entre Millonarios vs. Nacional, por Liga BetPlay. Foto: Colprensa.

Luego, Gamero dejó en claro que el calendario es apretado. "Los muchachos lo dieron todo, hay que recuperar a los jugadores para el partido en Medellín, es corto el tiempo para la recuperación. Aquí se trata de corregir viendo videos, infortunadamente nos cuesta ir un fin de semana a la sede por el trayecto, por la lejanía, vamos a mirar cómo evaluamos, este par de días para que este equipo esté a punto para el próximo duelo con Nacional", dijo de manera sincera sobre la preparación.