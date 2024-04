"Medellín no se presentará al partido con Patriotas, si no cambian a Nicolás Gallo"

Se viene la fecha 17 de la Liga I 2024 del fútbol colombiano entre este martes 16 y el viernes 19 de abrily desde ya se presentan polémicas en la previa. Todo después de haberse conocido las designaciones arbitrales, a través de los medios oficiales de la FCF.

Y de esa manera, Javier Hernández Bonnet, nuestro director general de Gol Caracol, publicó en su cuenta de 'X' una decisión radical de uno de los clubes que estará en contienda.

"Confirmado. Medellín no se presentará si la Federación Colombiana de Fútbol no cambia la designación de Nicolás Gallo para dirigir Patriotas-Medellín de la próxima fecha. La noticia me la entregó Raúl Giraldo, el mayor accionista. Crisis a la vista", publicó Hernández Bonnet, citando a fuentes del tradicional cuadro antioqueño.

La visita del conjunto antioqueño al estadio La Independencia, de la ciudad de Tunja, se encuentra programado para jugarse el jueves 18 de abril, a las 6:10 de la tarde.

Publicidad

Ahora, habrá que esperar que los entes involucrados en el tema se pronuncien y tomen las decisiones del caso, que en este caso tienen que ver con el equipo arbitral designado este lunes en horas de la tarde.

Hay que recordar que el DIM se encuentra en la lucha por buscar su clasificación a los ocho mejores, ya que en la actualidad se ubica en la posición número once con 22 puntos. Mientras tanto, los boyacenses están pendientes de la tabla del descenso y quieren cerrar de la mejor manera su participación en las tres jornadas restantes de la fase todos contra todos de la Liga.

Publicidad

En el mismo contexto, Javier Hernández Bonnet trajo a colación una situación del mismo estilo en el pasado. "Y más sobre vetos. Hace años, América jugaba con Real Cartagena y el árbitro designado era Wilson Lamouroux. Los 'diablos rojos' lo vetaron y nombraron a Roldán . Minutos más tarde, Real Cartagena dijo que no se presentaría si pitaba el paisa. Al final, dirigió Murillo del Chocó", escribió en 'X'.