Liga Betplay: así se jugará la fecha 17, se vienen días de definiciones en el fútbol colombiano

Después de jugada la fecha 16 de laLiga I Betplay del fútbol profesional colombiano, se siguen consolidando nuevos equipos clasificados a los cuadrangulares. Así las cosas, Equidad que goleó 3-0 a Alianza FC, llegó a 29 puntos selló su clasificación y se sumó a Deportes Tolima y Bucaramanga que ya habían inscrito su nombre con antelación. Según expertos estadísticos, Santa Fe, Pereira y Once Caldas con 28 unidades también están listos para la fase definitiva del campeonato.

De ahí para abajo,equipos como Junior (25 puntos), América (23 puntos), Millonarios (22 puntos), Fortaleza (22 puntos), Medellín (22 puntos) y Nacional (20 puntos) aún aspiran a entrar, algunos con mayores posibilidades y otras aferrados a resultados propios y caídas de los que van arriba.

Por esa razón, la fecha 17 que se encuentra programada para jugarse entre este martes 16 y el 19 de abril se plantea atractiva al máximo y con partidos de suma importancia,especialmente Millonarios vs. Junior, que se realizará en la cancha de El Campín.

Millonarios y un festejo de gol contra Deportivo Pasto, en juego de la fecha 16 de la Liga I-2024. @MillosFCOFicial

Programación fecha 17 de la Liga I Betplay 2024

Martes 16 de abril

Envigado vs. Tolima (4:00 p.m.)

Jaguares vs. Cali (6:10 p.m.)

Once Caldas vs. Santa Fe (8:20 p.m.)

Miércoles 17 de abril

Águilas vs. Alianza FC (4:00 p.m.)

Millonarios vs. Junior (6:10 p.m.)

Nacional vs. Pereira (8:20 p.m.)

Jueves 18 de abril

Equidad vs. Fortaleza (4:00 p.m.)

Patriotas vs. Medellín (6:10 p.m.)

América vs. Pasto (8:20 p.m.)

Viernes 19 de abril

Bucaramanga vs. Chicó (8:10 p.m.)

Así fue la fecha 16 de la Liga Betplay I 2024

Deportivo Independiente Medellín (DIM) se metió en la pelea por un cupo a los cuadrangulares semifinales de la liga colombiana al vencer por 1-0 al Atlético Bucaramanga, dirigido por Rafael Dudamel, que perdió el liderato del torneo y cortó una racha de 14 partidos sin perder.

El Poderoso, que aprovechó que su rival jugó con una nómina mixta, dominó el partido de la jornada 16 de principio a fin.

En el minuto 62, el portero Luis Vásquez derribó en el área al delantero Brayan León Muñiz y luego el extremo Jhon Vásquez se encargó de cobrar el penalti para celebrar el 1-0.

Nacional, dirigido por el uruguayo Pablo Repetto, se llevó un empate de Bogotá al igualar 0-0 con Independiente Santa Fe, cuyo director técnico es el también uruguayo Pablo Peirano.

Los anfitriones fueron mejores, e incluso el VAR le anuló un gol al veterano Daniel Torres en una jugada dudosa, pero no consiguieron llevarse los tres puntos en casa, aunque siguen terceros con 28 unidades.

Junior volvió a jugar con todo su equipo titular en la liga, pero no pudo vencer en casa al Envigado, con el que empató 1-1 en el estadio Metropolitano de Barranquilla.

Acción de juego en Junior vs. Envigado, por la Liga BetPlay Foto: Colprensa

El Envigado, entrenado por Alexis Márquez, tomó la ventaja con una anotación del volante Luis Ángel Díaz, a pase de Bayron Garcés, al minuto 61. Sin embargo, la igualdad llegó apenas cuatro minutos después cuando el veterano Carlos Bacca cazó un reboté y celebró su séptimo tanto en el campeonato.

El Junior es séptimo con 25 puntos, mientras que el Envigado, ya eliminado, está en el puesto 16 con 16 unidades.

Así está la tabla de posiciones de la Liga Betplay I-2024: