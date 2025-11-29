Síguenos en:
Gol Caracol  / Fútbol Colombiano  / Medellín se fue con todo y presentó queja formal por el arbitraje; "exigimos garantías"

Medellín se fue con todo y presentó queja formal por el arbitraje; "exigimos garantías"

El cuadro 'poderoso' se 'despachó' en un comunicado, que solo hace minutos publicó a la opinión pública, donde se quejó de los arbitrajes en contra, dentro de estos cuadrangualres.

Por: Dilhan Stiwar Almonacid / Twitter: @AlmonacidDilhan
Actualizado: 29 de nov, 2025
Medellín vs. Fortaleza, por la fecha 16 de la Liga BetPlay ll-2025
Medellín vs. Fortaleza, por la fecha 16 de la Liga BetPlay ll-2025
