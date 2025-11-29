Medellín se fue con todo y presentó queja formal por el arbitraje; "exigimos garantías"

Hace un par de minutos, Independiente Medellín compartió un publicado oficial, en el que presentó varias quejas respecto a las decisiones arbitrales, que lo han perjudicado en estas tres primeras jornadas de los cuadrangulares finales, en el fútbol colombiano.

"El Deportivo Independiente Medellín informa a la opinión pública, a los medios de comunicación y a toda su afición que ha presentado quejas formales ante la Comisión Arbitral y el Comité Disciplinario del Campeonato, debido a una serie de decisiones que han perjudicado de manera reiterada al equipo en las tres primeras fechas de los Cuadrangulares Semifinales de la Liga BetPlay 2025-II", indicó de entrada el comunicado 'poderoso', en el que el equipo paisa hizo un listado de varias acciones específicas, a lo largo de este tramo final del torneo.

Cabe destacar que Medellín actualmente solo suma una unidad, de nueve posibles, tras tres partidos disputados en el grupo A. No obstante, debido al punto invisible, todavía tiene posibilidades de clasificar a la gran final.

¿Cuáles fueron los errores arbitrales que resaltó Medellín?

1. "Un claro agarrón de Didier Moreno en el área sobre Baldomero Perlaza en el juego ante Junior, que impidió una opción manifiesta de gol y que no fue sancionado ni revisado por el VAR".

2. "La expulsión y posterior sanción al director técnico Alejandro Restrepo, basada en la simple expresión: “no jodás, pítenme una”. Consideramos desproporcionado e injustificable que una frase de reclamo habitual en el contexto competitivo derive en una tarjeta roja y tres fechas de suspensión".

[🔴🔵] Independiente Medellín presenta queja formal y exige garantías a la organización del campeonato:https://t.co/vI3vxpKk47 — DIM (@DIM_Oficial) November 29, 2025

3. Un pisotón de Edwin Cardona sobre Daniel Londoño en el clásico contra Nacional, que no recibió sanción ni intervención del VAR, pese a tratarse de una acción evidente de juego brusco grave.

4. "La omisión de una segunda tarjeta amarilla al jugador del América, Yojan Garcés, pese a una falta por uso indebido de los brazos, En contraste con sanciones aplicadas a nuestro jugador Kevin Mantilla en la primera tarjeta amarilla, por un acción mucho menos grave que la de Garcés que hubiera sido segunda amarilla y roja".



Como mensaje final, el cuadro antioqueño dejó claro que piden "garantías" de cara a las últimas y definitivas tres jornadas en el cuadrangular A, donde América, Nacional y Junior también tienen chances de clasificar a la gran final del fútbol colombiano.

"Estas decisiones —sumadas y reiteradas— afectan la competencia, vulneran la equidad deportiva y generan un trato desigual respecto a otros clubes. Por ello, el Medellín ha solicitado garantías formales y la designación de un veedor arbitral para los partidos restantes de los Cuadrangulares, etapa en la que el club se juega su clasificación a la final de la Liga, ya se encuentra en la final de la Copa y compite por un cupo a la CONMEBOL Libertadores 2026", concluyó el 'poderoso' en el comunicado.