Tremenda patada de Erick Pulgar a Fuchs en Flamengo vs. Palmeiras; ¿era tarjeta roja?

Este sábado se disputó la final de la Copa Libertadores, en la que Flamengo y Palmeiras se vieron las caras en el Monumental de Lima. Allí se presentó una polémica jugada que tuvo como protagonista al chileno Erick Pulgar, quien sobre los 29 minutos le propinó una patada sin balón a Bruno Furch, que tuvo que recibir asistencia médica.

A pesar de las protestas de los jugadores de Palmeiras, el futbolista de Flamengo solo fue amonestado, lo que generó malestar en el cuerpo técnico del ‘verdao’.



Así fue la dura patada que Pulgar le propinó a Fuchs