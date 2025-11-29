Síguenos en:
Gol Caracol  / Tremenda patada de Erick Pulgar a Fuchs en Flamengo vs. Palmeiras; ¿era tarjeta roja?

En la final de la Copa Libertadores se presentó una acción que fue protestada por todo Palmeiras en el que el jugador chileno solo recibió trajeta amarilla.

Por: Gol Caracol
Actualizado: 29 de nov, 2025
Flamengo vs. Palmeiras, por la final de la Copa Libertadores
Captura Espn
Captura Espn

