Tolima y una baja sensible frente a Santa Fe; salió en camilla y entre gestos de dolor

Este sábado 29 de noviembre, Deportes Tolima recibió a Independiente Santa Fe en el estadio Manuel Murillo Toro, por el duelo correspondiente a la cuarta jornada del grupo B, en los cuadrangulares finales del fútbol colombiano.

No obstante, desde muy temprano, el equipo 'pijao' sufrió una baja sensible que no solo le da un 'dolor de cabeza' a Lucas González para este encuentro, sino que también de cara a lo que resta de cuadrangulares, y la final si clasifica.

Y es que, a eso de los seis minutos, el guardameta uruguayo Cristopher Fiermarín, se arrojó al suelo, con gestos de mucho dolor; tanto, que fue necesaria la intervención del cuerpo médico con camilla y demás.

8’ ⏱️ Cambio PIJAO



Entra Neto Volpi, sale Christopher Fiermarin.



| Deportes Tolima 0-0 Independiente Santa Fe | pic.twitter.com/CVNVAs6ArH — Club Deportes Tolima (@cdtolima) November 29, 2025

Incluso, debido al dolor, el 'charrúa' salió en carro del terreno de juego. Esto, obligó inmediatamente a que Neto Volpi se cambiará en segundos, para salir al campo de una vez, ingresando como cambio por el golero uruguayo,



Aunque no se conocen las razones exactas o el dolor preciso que provocó la salida de Cristopher Fiermarín; sí que es cierto, que el pronóstico inicial no es tan positivo, pues el guardameta no pudo salir del terreno por sus propios medios.