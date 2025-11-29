Síguenos en:
Tolima y una baja sensible frente a Santa Fe; salió en camilla y entre gestos de dolor

Tolima y una baja sensible frente a Santa Fe; salió en camilla y entre gestos de dolor

El guardameta uruguayo, Cristopher Finermarín, tuvo que salir en camilla del terreno de juego, por molestia física que lo hizo tirarse al piso.

Por: Dilhan Stiwar Almonacid / Twitter: @AlmonacidDilhan
Actualizado: 29 de nov, 2025
Cristopher Fiermarín salió lesionado del terreno, en duelo contra Santa Fe.
Cristopher Fiermarín salió lesionado del terreno, en duelo contra Santa Fe.
Foto: Archivo.

