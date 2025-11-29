Síguenos en:
Flamengo, campeón de Copa Libertadores tras 1-0 sobre Palmeiras; celebra Jorge Carrascal

Flamengo, campeón de Copa Libertadores tras 1-0 sobre Palmeiras; celebra Jorge Carrascal

El jugador colombiano jugó los 90 minutos en el triunfo del ‘mengão’, que logró la cuarta Copa Libertadores de su historia, convirtiéndose en el club brasileño que más veces ha conquistado el torneo.

Por: EFE
Actualizado: 29 de nov, 2025
