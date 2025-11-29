Flamengo, campeón de Copa Libertadores tras 1-0 sobre Palmeiras; celebra Jorge Carrascal

Flamengo se consagró este sábado como campeón de la Copa Libertadores de 2025 tras derrotar por 0-1 a Palmeiras, con lo que se convirtió en el primer equipo brasileño que logra cuatro títulos de la máxima competencia del fútbol sudamericano.

Un anotación de Danilo a los 67 minutos de juego permitió al nuevo 'rey de copas brasileño' de la Libertadores celebrar por todo lo alto una trabajada, pero merecida, victoria, en un partido que se disputó con los dientes apretados en el Estadio Monumental de Lima.

Para el Mengao esta fue la cuarta final de Libertadores en los últimos seis años, en las que obtuvo el título de 2019 ante River Plate, en Lima, y 2022 frente al Athletico Paranaense (1-0) en Guayaquil (Ecuador), mientras que perdió la de 2021 en Montevideo frente al Palmeiras, precisamente.

Anteriormente, había ganado la Libertadores de 1981, en una final de infarto frente al Cobreloa de Chile, que se tuvo que definir en un partido de desempate disputado en el Centenario de Montevideo y que ganó por 2-0 con los dos goles de Zico.



En la cancha del Monumental de Lima ambos equipos comenzaron las acciones a toda máquina, con un Palmeiras buscando siempre explotar la capacidad ofensiva de Vítor Roque y una buena presión en el medio del Flamengo.

Sin embargo, con el transcurrir de los minutos el Mengao se comenzó a asentar en la cancha hasta concretar una mayor posesión del balón, con su juego recostado hacia la derecha, para aprovechar la salida limpia de Varela y Carrascal.

Con el control del medio sector, el Flamengo pasó a dominar las acciones, mientras que Palmeiras se hizo fuerte en el fondo para defender con todos sus recursos la portería de Carlos Miguel.

A pesar de ello, el Fla tuvo sus dos opciones más claras de la primera mitad en los pies de Bruno Henrique, que a los 14 desperdició una buena jugada de Guillermo Varela, al enviar muy elevado un disparo desde la derecha.

Casi de inmediato, Samuel Lino contó con otra opción inmejorable, pero su remate potente salió desviado por muy poco.

Palmeiras buscó recuperar posiciones para salir del sofocón y replicó con un tiro libre de Raphael Veiga que fue despejado con los puños por el portero Rossi y luego tuvo un remate de cabeza de Vítor Roque que salió elevado tras rebotar en el piso.

En una de las ultimas jugadas del primer tiempo, Bruno Henrique logró llegar a base de velocidad hasta el fondo, pero el portero Carlos Miguel lo anticipó en el mano a mano.

Flamengo regresó revitalizado de los vestuarios, pero Palmeiras nuevamente lució su potencia ofensiva para buscar que Vitor Roque cauce zozobra

En la réplica, el Mengao tuvo una llegada a fondo que De Arrascaeta no logró tomar con comodidad, lo que favoreció la anticipación en última instancia de Gómez.

Sin embargo, la persistencia del Flamengo tuvo su premio a los 67, cuando Danilo conectó un balón elevado desde el tiro de esquina con un potente remate de cabeza que dejó sin ninguna opción al portero Carlos Miguel.

Tres minutos después, López tuvo una opción muy clara de emparejar el marcador pero su remate bajó y cruzado salió pegado al palo derecho defendido por Rossi.

A pesar del ingreso de Everton, que estaba anunciado antes del gol, el Flamengo replegó filas para afrontar los intentos ofensivos del Verdao, que fue al frente pero careció de claridad y suerte para vulnerar la muralla defensiva rojinegra, al punto que un remate enviado sobre el final por Vitor Roque salió muy elevado.

Flamengo vs. Palmeiras, por la final de la Copa Libertadores 2025 AFP

- Ficha técnica:

0. Palmeiras: Carlos Miguel, Khellven (m.77, Ramón Sosa), Bruno Fuchs, Gustavo Gómez, Murilo (m.77, Agustín Giay), Joaquín Piquerez, Raphael Veiga (m.71, Felipe Anderson) (m.86, Mauricio), Andreas Pereira, Allan (m.71, Facundo Torres), José Manuel López y Vitor Roque.

Entrenador: Abel Ferreira.

1. Flamengo: Agustín Rossi, Guillermo Varela, Léo Pereira, Danilo, Alex Sandro, Erick Pulgar, Jorginho, Giorgian De Arrascaeta, (m.79, Luiz Araújo) Jorge Carrascal, Samuel Lino (Everton) y Bruno Henrique (m.84, Juninho).

Entrenador: Filipe Luís.

Gol: 0-1, m.67: Danilo.

Árbitro: El argentino Darío Herrera, asistido por sus compatriotas Cristian Navarro y José Miguel Savorani, mientras que en el VAR estuvo Héctor Paletta. Mostró tarjeta amarilla a Raphael Veiga (m.13), De Arrascaeta (m.25), Pulgar (m.30), Jorginho (m.39), Piquerez (m.56), Murilo (m.76) y Mauricio (m.90).

Incidencias: partido final de la Copa Libertadores de 2025, disputado en el Estadio Monumental de Lima ante unos 60.000 espectadores.