Tolima ganó sobre el final y eliminó a Santa Fe en Ibagué; 'triunfazo' 1-0 por Liga BetPlay

Este sábado 29 de noviembre, Tolima recibió a Independiente Santa Fe en el estadio Manuel Murillo Toro, por el duelo correspondiente a la cuarta jornada de la Liga BetPlay II-2025, del fútbol colombiano.

El único tanto del partido lo anotó Adrián Parra, en el tiempo adicional.

Ficha técnica:

Deportes Tolima (1): Cristopher Fiermarín, Yhormar Hurtado, Marlon Torres, Anderson Angulo, Samuel Velásquez, Juan Pablo Nieto, Sebastián Guzmán, Jersson González, Kevin Pérez, Mauricio González y Adrián Parra.



DT: Lucas González.

Independiente Santa Fe (0): Andrés Mosquera Marmolejo, Elvis Perlaza, Emmanuel Olivera, Iván Scarpeta, Christian Mafla, Yilmar Velásquez, Ewil Murillo, Jhojan Torres, Omar Fernández, Yeicar Perlaza y Hugo Rodallega.

Entrenador: Francisco López.