Medellín y Nacional 'calentaron' el clásico en las redes; 'vainazo' tras 'vaniazo' de lado a lado

Este miércoles 3 de diciembre, Medellín protagonizó 'picante' momento en las redes sociales, tras triarle de frente a Atlético Nacional, en la previa del clásico paisa, correspondiente a la quinta jornada del grupo A en los cuadrangulares finales de la Liga BetPlay II-2025.

Y es que, con la mira puesta en lo que será este partido, el conjunto 'verdolaga' realizó una publicación en sus redes sociales, invitando a la hinchada verde para asistir al estadio Atanasio Girardot y acompañar a los dirigidos por Diego Arias, quienes se encuentran todavía con posibilidades reales de clasificar a la gran final del fútbol colombiano.

No obstante, dentro del post que realizaron, también aprovecharon para echar 'vainazo' a Medellín, debido a que, las boletas que habían destinado para la tribuna visitante, todavía no las han agotado en su totalidad.

"Clásico es jugar estos partidos con estadio lleno. Aún quedan 9.000 boletas disponibles para la tribuna norte visitante", citó Atlético Nacional, enviando esa indirecta al cuadro rojo, que no se esperó mucho para responderle al conjunto 'verdolaga'.



Publicidad

Y es que, sacando en 'cara' un reciente clásico en donde los verdes, que fueron locales, no llenaron las gradas del estadio Polideportivo Sur; el cuadro 'poderoso' respondió en redes "NI TAN LLENO".

Evidentemente, esto armó la polémica de inmediato, pues, con 'vainazo' de lado y lado, ambos equipos le metieron 'picante' al compromiso, horas antes de que ruede la pelota en el estadio Atanasio Girardot.

Publicidad

Además, y como dato no menor, es importante recalcar que en el clásico que referenció Medellín para responderle a Atlético Nacional, fue un encuentro bastante positivo para los rojos, que terminaron ganando por 0-5 de manera categórica; hecho que le dio más relevancia y 'picante' a la tiradera del 'decano' en las redes sociales.

