MILLONARIOS
JAMES RODRÍGUEZ
LUIS DÍAZ
SELECCIÓN COLOMBIA
CARACOL SPORTS + DITU

Push Gol Caracol
Fútbol Colombiano  / Medellín y Nacional 'calentaron' el clásico en las redes; 'vainazo' tras 'vaniazo' de lado a lado

Medellín y Nacional 'calentaron' el clásico en las redes; 'vainazo' tras 'vaniazo' de lado a lado

El cuadro 'poderoso' sorprendió en las redes sociales con 'picante' mensaje al conjunto 'verdolaga', horas previas a enfrentarse por el clásico, correspondiente a la quinta jornada del grupo A.

Por: Dilhan Stiwar Almonacid / Twitter: @AlmonacidDilhan
Actualizado: 3 de dic, 2025
Nacional vs. Medellín, por la fecha 17 de la Liga BetPlay
