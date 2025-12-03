Síguenos en:
Tendencias:
MILLONARIOS
JAMES RODRÍGUEZ
LUIS DÍAZ
SELECCIÓN COLOMBIA
CARACOL SPORTS + DITU

Publicidad

Push Gol Caracol
Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
No, gracias.
¡Claro que sí!

Publicidad

Gol Caracol  / Kylian Mbappé, intratable con Real Madrid: vea acá su golazo contra Athletic Bilbao en Liga

Kylian Mbappé, intratable con Real Madrid: vea acá su golazo contra Athletic Bilbao en Liga

El 'crack' francés apeló a su técnica y velocidad para dejar a rivales en el camino y luego definió de manera magistral en el San Mamés. ¡Así fue el golazo de Kylian Mbappé!

Por: Gol Caracol
Actualizado: 3 de dic, 2025
Comparta en:
Kylian Mbappé festeja el golazo que le marcó al Athletic Bilbao en la Liga.
Kylian Mbappé festeja el golazo que le marcó al Athletic Bilbao en la Liga.
AFP

Publicidad

Publicidad

Publicidad