Kylian Mbappé, intratable con Real Madrid: vea acá su golazo contra Athletic Bilbao en Liga

Real Madrid visitó este miércoles al Athletic Bilbao en partido adelantado de la jornada 19 de la Liga de España. El conjunto 'merengue' abrió el marcador en el césped de juego del San Mamés con un verdadero golazo y fue obra de Kylian Mbappé.

El 'crack' francés apeló a su técnica y velocidad para dejar a rivales en el camino y luego definió de manera magistral. Mbappé puso el 0-1 en el tablero a los 6 minutos de juego.



Vea acá el golazo de Kylian Mbappé en Athletic Bilbao vs. Real Madrid por la Liga de España: