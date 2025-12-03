Kylian Mbappé, intratable con Real Madrid: vea acá su golazo contra Athletic Bilbao en Liga

Publicidad
Real Madrid visitó este miércoles al Athletic Bilbao en partido adelantado de la jornada 19 de la Liga de España. El conjunto 'merengue' abrió el marcador en el césped de juego del San Mamés con un verdadero golazo y fue obra de Kylian Mbappé.
El 'crack' francés apeló a su técnica y velocidad para dejar a rivales en el camino y luego definió de manera magistral. Mbappé puso el 0-1 en el tablero a los 6 minutos de juego.
¡SOS IMPARABLE, KYLIAN! Mbappé pintó a la defensa de Athletic Bilbao y marcó un GOLAZO para el 1-0 de Real Madrid.— SportsCenter (@SC_ESPN) December 3, 2025
📺 Mirá #LaLiga por #DisneyPlus Plan Premium pic.twitter.com/XmpyZTkbHt