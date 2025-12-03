Síguenos en:
Donald Trump advierte a inmigrantes, de cara al Mundial 2026; tenso ambiente antes del sorteo

Desde el gobierno de la 'Casa Blanca', liderado por Donald Trump, hicieron un duro anuncio en las últimas horas pensando en lo que será el Mundial 2026.

Por: EFE
Actualizado: 3 de dic, 2025
Donald Trump y una nueva amenaza antes del Mundial 2026.
AFP.

