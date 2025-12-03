Jugó un mundial con Selección Colombia y tuvo feroz pelea; lo dejaron desfigurado

Daniel Machacón fue un volante mixto que tuvo una dilatada carrera deportiva en el fútbol colombiano y que tuvo recordados pasos por clubes como Junior de Barranquilla, Uniautónoma, Unión Magdalena, Atlético Huila y Atlético Bucaramanga. Además de eso, en sus inicios llamó la atención por sus condiciones e hizo parte de la Selección Colombia, en el Mundial de 2005.

Ahora, años después de su retiro en 2016, el nombre del exjugador campeón con los 'tiburones' volvió a salir a la palestra por un hecho sucedido en la madrugada del pasado 1 de diciembre en un establecimiento público en el municipio de Suán, en el departamento del Atlántico.

Según trascendió, Machacón se vio envuelto en una violenta pelea con otro individuo y terminó bastante afectado, especialmente en su rostro, que quedó con moretones debido a las contusiones que recibió.

En las redes sociales impresionaron las afectaciones sufridas por el otrora futbolistas y no faltaron los comentarios con respecto a lo sucedido.



"Lo que se conoce es que la discusión llevó a que se enfrentaran a puñetazos los dos hombres, llevando a la peor parte", se leyó en una nota publicada por el diario 'El Universal'.

Por la trifulca, Daniel Machacón tuvo que ser trasladado a un centro asistencial para ser revisado, pero se desconoce la incapacidad que recibió. Lo que sí es cierto el que el hombre que lo agredió no fue denunciado ante las autoridades.

Cabe indicar que el otrora mediocampista, de 40 años, llevaba puesta la camiseta de los 'tiburones' de color amarillo, con la que se coronó campeón frente a Nacional, en el año 2004.

"El jugador reconoció que nunca ha tenido problemas y que nunca ha sido un hombre de peleas, pero que se presentó este altercado y que todo se trató de un asunto personal", agregó el medio citado anteriormente.