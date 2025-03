"Mi equipo es Cali, es otro nivel; ya después viene Millonarios que lo quiero mucho"

En su época como jugador fue un centrocampista que 'daba guerra' en el campo de juego, un líder en todo el sentido de la palabra, y esas cualidades y más lo llevaron a dejar su huella en el fútbol colombiano. Su profesionalismo fue único y para hablar de su carrera y otros temas fue invitado a 'Caracol Sportcast', programa de la plataforma Ditu. El personaje en cuestión en Andrés Pérez .

Recordemos que el exvolante bogotano tuvo una carrera exitosa en elDeportivo Cali y es amado por los hinchas 'azucareros', también pasó por Millonarios y reveló los detalles de su salida del cuadro 'embajador', al que siempre le tendrá cariño.

"De niño era hincha de Millonarios, pero de jugador es diferente. Para mí mi equipo es Cali, pero después viene Millonarios, mi sueño fue jugar allí y lo cumplí, fue especial. La forma en cómo salgo de Millonarios la gente no lo conoce, a mí me sacaron de Millonarios, el presidente me dice: 'Andrés no continúas acá y fue durísimo'. Había un tema de arriba, me fui muy dolido y nadie se enteró de mi dolor; siempre me juzgaron como si me hubiese querido ir. Mi forma de hacer el duelo fue entrenar solo a doble jornada. A Millonarios lo quiero mucho, pero Cali es otro nivel, otra entrega", precisó Pérez en charla con la periodista Marina Granziera.

Fabián Vargas y Andrés Pérez - Foto: Secretaria Deportes de Cali



En medio de la charla contó cómo fue que terminó jugando como volante central: "Me acuerdo que decía en qué posición iba a jugar. Jugaba de delantero, me acuerdo que iba en el bus, decía que si juego de 10 o delantero no podía quitar balón, a mí siempre me gustaba chocar. El técnico me preguntó de qué juegas y yo le digo: volante de marca y así se me disparó todo".

Otras declaraciones de Andrés Pérez:

- Sobre su amistad con Fabián Vargas y Kilian Virviescas:

"La amistad con Fabián y Virviescas es distinta a lo que hemos vivido dentro del fútbol, uno tienes amigos fuera del fútbol y ellos son esos hermanos que entienden lo que vivimos, éramos tres rolos en el Valle que no es fácil, la parte regional es marcada y nos tocó ganarnos un lugar. Al principio no creían en nosotros; nos decían los 'rolitos'. Nosotros llegamos a casa hogar y todos son gigantes, en la casa hogar del América; no podía pelear porque perdía, después nos ganamos el respeto. Yo después fui capitán del Cali y fue campeón"

- ¿Si pudiera cambiar de vida, de qué famoso le gustaría tener?

"A mí me preguntan si soy valluno, de Cali me quedé con el acento. El deportivo Cali es el momento más maravilloso que tuve como jugador, me sincronicé muchísimo con el hincha caleño, amo a cali y me siento amado. Cuando gano el título en el 2015, me había llegado otras propuestas pero no me quería ir así, pero luego se dio el título".

"Me voy a ir por el fútbol, soy amante de Messi, pero cambiaría con Cristiano Ronaldo por su mentalidad y disciplina. Par mí es un deportista que da un ejemplo de disciplina, que con mucha constancia se puede. Para mí es Messi es más talentoso, pero me gustaría conocer más sobre él (Cristiano)".

Su paso por el fútbol de Argentina y lo aprendizajes con el DT Gustavo Alfaro:

"Aprendí a competir en Argentina. El hincha valora otras cosas, algo que me sorprendió es en cómo vivía el jugador el partido, y estos empiezan a cantar como si fueran hinchas y yo decía: 'yo no me sé ninguna canción'. El 'profe' Alfaro me dijo una vez: 'acá no se debía pegar en los entrenamientos', como pasaba en esa época en Colombia. Alfaro para mí cambió el contexto, nunca había tenido un DT que fuera motivador, yo lo admiro mucho, un tipo que siempre te traía una historia, te narraba un libro y te llevaba a un lugar donde tenías que cometerte un mundo; era muy leído".