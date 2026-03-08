Síguenos en:
Gol Caracol  / Milan se quedó con el clásico frente a Inter, por la Serie A; 'triunfazo' 1-0

Milan se quedó con el clásico frente a Inter, por la Serie A; 'triunfazo' 1-0

El conjunto 'rossoneri' hizo respetar la localía y, con una anotación de Pervis Estupiñán, vencieron a Inter este domingo, por la jornada 28 del fútbol italiano.

Por: EFE
Actualizado: 8 de mar, 2026
Editado por: Gol Caracol
Acción de juego en el duelo entre Milan vs. Inter, por la Serie A italiana.
Acción de juego en el duelo entre Milan vs. Inter, por la Serie A italiana.
Foto: AFP.

