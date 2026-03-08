Síguenos en:
Tendencias:
MILLONARIOS
LUIS DÍAZ
JAMES RODRÍGUEZ
SELECCIÓN COLOMBIA
CARACOL SPORTS + DITU

Publicidad

Push Gol Caracol
Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
No, gracias.
¡Claro que sí!

Publicidad

Gol Caracol  / ¡Atención, Medellín!; rival de Copa Libertadores, dio 'batacazo' contra gigante en Uruguay

¡Atención, Medellín!; rival de Copa Libertadores, dio 'batacazo' contra gigante en Uruguay

Rival del conjunto 'poderoso' para Copa Libertadores, mete presión horas antes del encuentro, tras ganar de gran manera, difícil partido en la liga local, este domingo.

Por: EFE
Actualizado: 8 de mar, 2026
Comparta en:
Editado por: Gol Caracol
Acción de juego en el duelo entre Juventud y Medellín, por Copa Libertadores.
Acción de juego en el duelo entre Juventud y Medellín, por Copa Libertadores.
Foto: AFP.

Publicidad

Publicidad

Publicidad