José Enamorado y Miguel Monsalve, de festejos en Brasil; campeones con Gremio

Este domingo 8 de marzo, Gremio se enfrentó a Internacional de Porto Alegre, por el duelo correspondiente a la gran final de vuelta, en el Campeonato Carioca.

El encuentro, en el que Miguel Monsalve y José Enamorado tuvieron acción, al final terminó 1-1. Sin embargo, debido a la ventaja sacada en el encuentro de ida (3-0), los de Rafael Santos Borré perdieron el título en su casa con un global de 4-1.

Evidentemente, las cámaras, festejos y más se volcaron hacia los dos colombianos de Gremio; especialmente de Enamorado, quien anotó un auténtico golazo en el primer partido de la serie, que al final fue fundamental para la obtención del campeonato.

Cabe destacar que, tanto Miguel Monsalve como José, fueron titulares con el conjunto de Porto Alegre. Mientras que el paisa estuvo 56 minutos en el campo; al extremo lo sustituyeron hasta el 81’ de juego, siendo uno de los más desequilibrantes del equipo gaúcho.



El futbolista antioqueño, recibió una calificación de 6.8 según ‘Sofascore’. Por su parte, Enamorado obtuvo un 6.6 en el duelo de este domingo, en el que Gremio igualó 1-1 frente a Internacional de Porto Alegre.

Publicidad

Del otro lado, y como dato no menor, es importante recalcar que Rafael Santos Borré disputó todo el encuentro con el cuadro ‘colorado’, teniendo solo un puntaje de 6.1.



Enamorado, ¡el hombre del título!

El gol de José Enamorado frente a Sport Club Internacional, fue fundamental para que Gremio se coronara campeón del Campeonato Gaúcho; fue fundamental por el momento y contaxto del encuentro.

Enamorado recibió el balón por la banda, aceleró con su característico desborde y dejó atrás a su marcador antes de perfilarse hacia el área. Con gran sangre fría definió con precisión, enviando el balón al fondo de la red y desatando la celebración de los hinchas.

Publicidad

Ese gol significó el 1-0 en contra de Internacional, que al final culminó con una contundente victoria 3-0; un resultado que reflejó la superioridad del equipo durante gran parte del encuentro.