Colombianos en el exterior  / José Enamorado y Miguel Monsalve, de festejos en Brasil; campeones con Gremio

José Enamorado y Miguel Monsalve, de festejos en Brasil; campeones con Gremio

Los dos colombianos, que tuvieron acción este domingo en cancha con Gremio, se coronaron campeones frente a Internacional de Porto Alegre, en el Campeonato Gaúcho.

Por: Dilhan Stiwar Almonacid / Twitter: @AlmonacidDilhan
Actualizado: 8 de mar, 2026
José Enamorado y Miguel Monsalve festejando nuevo título con Gremio.
José Enamorado y Miguel Monsalve festejando nuevo título con Gremio.
Foto: X de Gremio.

