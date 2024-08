Millonarios vs. Patriotas: hora, día y lugar para próximo juego de local del azul

Los equipos de la Liga BetPlay 2024-IIdisputan este fin de semana la fecha 7 del campeonato, pero desde ya deberán ir pensando en la jornada 8, ya que la Dimayor dio a conocer la programación, este sábado, con el partido de Millonarioslejos de Bogotá, como uno de los atractivos.

De los diez encuentros solamente se disputarán siete, ya que tres de ellos quedaron aplazados y no se confirmaron fechas y horas. Dos de ellos son por el préstamo del Metropolitano de Techo y el Atanasio Girardot, para el Mundial femenino Sub-20 que será en nuestro país, del 31 de agosto al 22 de septiembre.

Programación fecha 8 de la Liga BetPlay 2024-II, fechas y hora de los partidos

Del 31 de agosto al 3 de septiembre se jugarán los encuentros de la octava jornada del fútbol colombiano. El duelo que abra la acción será el de Jaguares contra Atlético Nacional, en el estadio Jaraguay, en Montería.

Por su parte, una de las curiosidades de la fecha 8 de la Liga es el partido de Millonarios contra Patriotas, donde los azules oficiarán como locales, pero lejos de El Campín, ya que el máximo escenario deportivo de Bogotá estará ocupado por el Mundial femenino Sub-20, por lo que los dirigidos por Alberto Gamero jugarán es en Villavicencio, donde se espera gran presencia de los ‘embajadores’.

Aún no se sabe si la máxima figura de los azules, el experimentado delantero samario, Radamel Falcao García, será parte de este partido, tras la lesión que sufrió en su mano derecha en el más reciente duelo contra Deportes Tolima. Aunque ya está entrenando en plenitud de condiciones, no quieren arriesgarlo al 'Tigre'.

Millonarios vs. Patriotas: hora, día y lugar del partido de la Liga BetPlay 2024-II

Fecha: domingo 1 de septiembre

Hora: 5:10 p.m.

Estadio: Bello Horizonte Rey Pelé (Villavicencio)

Millonarios FC. Foto: Colprensa.

Los duelos que no se disputarán y están pendiente a reprogramación son: Independiente Medellín vs Alianza FC, Envigado vs Águilas Doradas y La Equidad vs América de Cali.

Otros de los partidos destacados son Junior vs Santa Fe en el estadio Metropolitano y el clásico del 'eje cafetero' entre Pereira y Once Caldas, en suelo risaraldense.

Sábado 31 de agosto

Jaguares vs Atlético Nacional

Hora: 5:00 p.m.

Estadio: Jaraguay (Montería)

Boyacá Chicó vs Fortaleza

Hora: 8:00 p.m.

Estadio: La Independencia (Tunja)

Domingo 1 de septiembre

Bucaramanga vs Tolima

Hora: 3:00 p.m.

Estadio: Américo Montanini (Bucaramanga)

Millonarios vs Patriotas

Hora: 5:10 p.m.

Estadio: Bello Horizonte Rey Pelé (Villavicencio)

Junior vs Santa Fe

Hora: 7:20 p.m.

Estadio: Metropolitano Roberto Meléndez (Barranquilla)

Martes 3 de septiembre

Pereira vs Once Caldas

Hora: 6:00 p.m.

Estadio: Hernán Ramírez Villegas (Pereira)

Cali vs Pasto

Hora: 8:00 p.m.

Estadio: Deportivo Cali