Molestia en Millonarios por decisión de Dimayor sobre juego con Junior: cambio de última hora

"Nos permitimos informar el cambio de programación para algunos partidos de la fecha 17 de la Liga BetPlay II-2024 ", de esa manera, Dimayor dio inicio a un anuncio que en Millonarios no ha gustado. Y es que el día y hora del partido frente a Junior de Barranquilla ya no se disputará el miércoles 6 de noviembre, a las 6:30 p.m., como estaba pactado en un inicio.

Ahora, el juego quedó para el jueves 7 de noviembre, a las 4:50 de la tarde, en el estadio Metropolitano Roberto Meléndez. Así las cosas, los planes del cuadro 'embajador' se vieron alterados, como el propio Alberto Gamero había expresado, en la rueda de prensa posterior al triunfo 1-0 sobre Deportivo Pasto, en El Campín, con gol de su delantero, Leonardo Castro.

"Nuestro gerente y el presidente están haciendo todo lo posible para que pongan una hora acorde. Este compromiso está programado para el miércoles, entonces entrenaremos pensando que es ese día ", fueron sus palabras ante el rumor que había surgido desde Barranquilla. Finalmente, se hizo realidad, con el informe de Dimayor, y la molestia se hizo sentir.

📌 OFICIAL: El partido Junior vs Millonarios cambia de horario según anuncia Dimayor. Estaba pactado para el miércoles a las 6:30 pm en el Metropolitano y ha pasado a quedar el jueves a las 4:50 pm #LigaBetPlay — EL VAR CENTRAL (Andrés) (@ElVarCentral) November 4, 2024

Y es que, en sus mismas declaraciones, el entrenador de Millonarios añadió que "es un partido clase A y muy importante del fútbol colombiano, con la presencia de dos grandes, entonces que sea un jueves, día laboral, en hora donde la gente está trabajando, no sé. Quizá sea con el fin de buscar la temperatura y el calor que pude hacer ahí", mostrando su enojo.

Publicidad

Para finalizar, el director técnico expresó que le había sorprendido porque "es raro que pasen esas situaciones. No sé hace cuánto, Junior de Barranquilla no juega de día". Sin embargo, parece no haber vuelta atrás y el 'embajador' deberá alistar sus cosas para saltar a la cancha un día después y bajo un sol que podría afectar su rendimiento en el terreno de juego.

Recordemos que el 'tiburón' aún no está clasificado a los cuadrangulares de la Liga BetPlay II-2024, ya que marcha en el séptimo puesto, con 26 puntos y una diferencia de gol de +7. Por eso, el profesor César Farías fue claro al decir que harían lo que fuera con tal de asegurarse en la próxima fase de la Liga. Ahora, aprovecharán las altas temperaturas de la ciudad.

Millonarios, que venció a Pasto en El Campín, visita a Junior de Barranquilla, en la fecha 17 de la Liga BetPlay II-2024 Archivo de Colprensa

Publicidad

Por otro lado, Millonarios se ubica en la segunda posición, con 30 unidades y una diferencia de +10, producto de nueve victorias, tres igualdades y cuatro caídas. Eso sí, a la espera de lo que suceda entre Nacional y Santa Fe, en el cierre de la jornada 16, ya que ambos tienen 29 puntos, en el quinto y cuarto lugar, respectivamente de la tabla de posiciones.