Confusión en Millonarios por horario del partido con Junior: Alberto Gamero contó detalles

La Liga BetPlay II-2024 entró en su recta final de la fase del 'todos contra todos'. Restan tan solo tres fechas para que ya se definan los ocho clasificados a cuadrangulares y, por eso, cada detalle cuenta. Así lo vivió Millonarios , quien venció, en El Campín, a Deportivo Pasto y ya se estaba enfocado en su próximo partido, pero las cosas habrían cambiado de la nada.

En primera instancia, la Dimayor informó que el compromiso entre el cuadro 'embajador' y Junior de Barranquilla estaba programado para el miércoles 6 de noviembre a las 6:30 p.m., en el estadio Metropolitano Roberto Meléndez. Pero, de un momento a otro, se conoció la información de que cambiaría para el jueves 7 del mismo mes y a las 4:40 de la tarde.

Al respecto, habló Alberto Gamero, en rueda de prensa. "Me sorprendí cuando dijeron eso desde Barranquilla. Un partido que está programado para el día miércoles, a las 6:30 p.m., y ahora se va a cambiar porque es un hecho que así va a ser, para las 4:40 de la tarde del próximo día, es raro. No sé hace cuánto, Junior de Barranquilla no juega de día", afirmó.

Pero no fue lo único que dijo e intentó comprender las razones de esa modificación. "Es un partido, creo que de clase A e importante del fútbol colombiano, con la presencia de dos grandes equipos, un jueves, día laboral, en hora donde la gente está trabajando, pues no sé. Quizá sea con el fin de buscar la temperatura y lo del calor que pude hacer ahí", añadió.

Alberto Gamero, DT de Millonarios Foto: Colprensa

Por último, el estratega de Millonarios dijo las medidas que tomarán. "Nuestro gerente y el presidente están haciendo todo lo posible para que pongan una hora acorde para el partido. El juego está programado para el miércoles a las 6:30 p.m., hasta ahora no nos ha llegado confirmación de que sea el jueves, pero entrenaremos pensando que es miércoles", dijo.

Recordemos que Junior de Barranquilla aún no tiene su cupo asegurado en los cuadrangulares . De hecho, con 16 partidos disputados, marcha en el séptimo puesto, con 26 unidades, producto de siete victorias, cinco empates y cuatro derrotas. Además, su diferencia de gol es de +7, tras haber marcado 23 tantos y recibir 16 en el segundo semestre del certamen.