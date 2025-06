"No te puede decir que el clima no juega cuando la Selección Colombia va a Barranquilla"

La semana que termina se agitó en el medio futbolero nacional con la Selección Colombia como protagonista, después de haber empatado 1-1 en Buenos Aires con Argentina, líder de las Eliminatorias Sudamericanas al Mundial 2026 y vigente campeón del mundo. Con ese resultado, el equipo de Néstor Lorenzo quedó con 22 puntos y se ubicó en la sexta posición de la tabla, a falta de dos jornadas por jugarse.

En ese sentido y ya un par de días después de que pasó la calentura el que salió a dar la cara fue Jhon Lucumí, apuntado por su caída al césped y pronta pues en pie en la jugada del gol de los dirigidos por Lionel Scaloni.

"Creo que entre más lo intentemos, más cerca vamos a estar, no quiere decir que nos vamos a tener que equivocar siempre. Lo que trato de decir es que si lo intentamos, va a haber un momento en el que ya no va a pasar. Estamos en eso de seguir creciendo, esto ayuda a seguir consolidando aún más. El grupo la selección muy bueno", explicó Lucumí en el desarrollo de una charla exclusiva con Gol Caracol.

Jhon Lucumí (derecha) junto a Jhon Arias en un partido de la Selección Colombia. Getty

¿Por qué esa racha de malos resultados para la Selección Colombia en Eliminatoria?

"Creo que la Selección Colombia en todos estos años ha tenido un crecimiento importante, en donde se ha vuelto una de las selecciones importantes, vistosas, que a la gente le gusta ver. Eso también conlleva que de pronto las cosas no puedan salir en algunos momentos o se presenten, digamos, los resultados de las últimas fechas o cosas así. Pero creo que lo estamos haciendo bien, en cada en cada convocatoria tratamos de corregir más cosas y el cuerpo técnico se esmera en darnos más soluciones para esto. Pero todo eso va a ser con base al trabajo que venimos haciendo y al compromiso que tenemos todos".

¿Qué decirle a la afición en Colombia?

"Agradecerles también por el apoyo, porque siempre que jugamos queremos esa buena energía, esa buena actitud, que todo lo que se hace adentro es para el grupo y por el bien de la Selección. Nadie acá quiere hacer algo por el bien propio, sino para que la Selección esté bien. Vamos a darles esa alegría de poder ir al Mundial.

¿Jugar en Barranquilla, con sus condiciones, qué significa para ustedes?

"Nosotros nos tenemos que acoplar, lo que vale es lo que hagamos dentro del terreno de juego. El funcionamiento, la intensidad y las ganas que nosotros le pongamos a eso es lo que va a marcar también la diferencia. No te puede decir que el clima no juega, porque claramente para alguien que no esté acostumbrado es complicado. Pero es de enfocarnos, marcar la diferencia con esos argumentos futbolísticos, porque tenemos ese talento y tenemos creo que grandes jugadores para poderlo hacer".