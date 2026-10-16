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Gol Caracol  / Fútbol Colombiano  / Nacional, con Franco Armani y Edwin Cardona para enfrentar a Boyacá Chicó; ¿y James Rodríguez?

Nacional, con Franco Armani y Edwin Cardona para enfrentar a Boyacá Chicó; ¿y James Rodríguez?

Nacional se presentará este sábado 17 de octubre en la ciudad de Tunja y el técnico Lucas González definió el listado de viajeros, con varias novedades en el listado.

Por: Gol Caracol
Actualizado: 16 de oct, 2026
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Edwin Cardona; jugador de Atlético Nacional
Edwin Cardona; jugador de Atlético Nacional en la final de la Liga Bet Play contra Junior de Barranquilla
AFP

La ausencia de James Rodríguez fue la gran novedad en el listado de jugadores convocados por el técnico Lucas González para el partido de Nacional frente a Boyacá Chicó, de este sábado a las 3 de la tarde, en la cancha del estadio La Independencia, de Tunja. En la información entregada en la cuenta de X del cuadro antioqueño no se reportó ninguna novedad médica y por ahora los descartados por diferentes dolencias fueron Ian Poveda, Andrés Felipe Reyes, Alfredo Morelos, William Tesillo y Marlos Moreno, razón por la que se deduce que el exfutbolista de Real Madrid y Bayern Múnich no estará por decisión del DT. De los experimentados tampoco estarán hombres como los volantes Jorman Campuzano y Mateus Uribe.

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De esa forma, los 'verdolagas' estarán liderados por el arquero argentino Franco Armani, el defensor César Haydar, los volantes Juan Manuel Rengifo y Edwin Cardona y el delantero Andrés Sarmiento, quienes son los de mayor experiencia en un grupo en el que sobresalen algunos jugadores juveniles, provenientes de la divisiones menores de la institución.

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Nacional viene con un resultado importante a mitad de semana, ya que en la Copa Betplay derrotó 3-2 a Independiente Medellín, en el Atanasio Girardot, con una buena expresión futbolística, en especial en el primer tiempo. Ahora se espera que, pese a las variantes, el tradicional conjunto antioqueño siga en ascenso en el nivel. El equipo de González se encuentra en la cuarta posición de la tabla con 23 puntos, pero con 11 compromisos jugados.

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Arqueros

Franco Armani
Luis Marquínez

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Defensas

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Néider Parra
César Haydar
Jhan Moreno
Milton Casco
Samuel Velásquez

Volantes

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Juan Zapata
Elkin Rivero
Felipe Marín
Xavi Ríos
Edwin Cardona
Elías Cabrera
Juan Manuel Rengifo

Delanteros

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Kevin Parra
José Escorcia
Nicolás Rodríguez
Emmanuel Benítez
Andrés Sarmiento
Edwin Echeverría

Hora y dónde ver Boyacá Chicó vs. Nacional EN VIVO en TV

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El compromiso entre Boyacá Chicó y Nacional se jugará a las 3 de la tarde y se podrá ver EN VIVO por TV en Win. En Gol Caracol siga el minuto a minuto, vea las acciones polémicas y las reacciones de los protagonistas.

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