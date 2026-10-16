Nacional, con Franco Armani y Edwin Cardona para enfrentar a Boyacá Chicó; ¿y James Rodríguez?

La ausencia de James Rodríguez fue la gran novedad en el listado de jugadores convocados por el técnico Lucas González para el partido de Nacional frente a Boyacá Chicó, de este sábado a las 3 de la tarde, en la cancha del estadio La Independencia, de Tunja. En la información entregada en la cuenta de X del cuadro antioqueño no se reportó ninguna novedad médica y por ahora los descartados por diferentes dolencias fueron Ian Poveda, Andrés Felipe Reyes, Alfredo Morelos, William Tesillo y Marlos Moreno, razón por la que se deduce que el exfutbolista de Real Madrid y Bayern Múnich no estará por decisión del DT. De los experimentados tampoco estarán hombres como los volantes Jorman Campuzano y Mateus Uribe.

De esa forma, los 'verdolagas' estarán liderados por el arquero argentino Franco Armani, el defensor César Haydar, los volantes Juan Manuel Rengifo y Edwin Cardona y el delantero Andrés Sarmiento, quienes son los de mayor experiencia en un grupo en el que sobresalen algunos jugadores juveniles, provenientes de la divisiones menores de la institución.

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Nacional viene con un resultado importante a mitad de semana, ya que en la Copa Betplay derrotó 3-2 a Independiente Medellín, en el Atanasio Girardot, con una buena expresión futbolística, en especial en el primer tiempo. Ahora se espera que, pese a las variantes, el tradicional conjunto antioqueño siga en ascenso en el nivel. El equipo de González se encuentra en la cuarta posición de la tabla con 23 puntos, pero con 11 compromisos jugados.

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Arqueros



Franco Armani

Luis Marquínez

Defensas

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Néider Parra

César Haydar

Jhan Moreno

Milton Casco

Samuel Velásquez

Volantes

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Juan Zapata

Elkin Rivero

Felipe Marín

Xavi Ríos

Edwin Cardona

Elías Cabrera

Juan Manuel Rengifo

Delanteros

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Kevin Parra

José Escorcia

Nicolás Rodríguez

Emmanuel Benítez

Andrés Sarmiento

Edwin Echeverría

Hora y dónde ver Boyacá Chicó vs. Nacional EN VIVO en TV

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El compromiso entre Boyacá Chicó y Nacional se jugará a las 3 de la tarde y se podrá ver EN VIVO por TV en Win. En Gol Caracol siga el minuto a minuto, vea las acciones polémicas y las reacciones de los protagonistas.

