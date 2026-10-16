"Camilo Durán es una revelación, se tiene fe, se atreve y no tiene temor de cara al arco"

Camilo Durán no para de llamar la atención en el fútbol internacional. El delantero colombiano atraviesa un buen momento con Celtic de Escocia y su reciente convocatoria a la Selección Colombia representa un reconocimiento a sus actuaciones. Sus condiciones no han pasado inadvertidas y, en el programa 'Jugada Maestra', de DITU, destacaron las características que lo convierten en un futbolista interesante para el futuro del combinado nacional.

El pasado jueves 15 de octubre, Benfica se impuso por 4-1 sobre Celtic, por la fecha 2 de la fase de liga de la Europa League, y el único tanto del club escocés fue obra del atacante colombiano. Y es que, en lo que va de la temporada, el nacido en Santa Marta acumula un total de ocho anotaciones y tres asistencias en 14 compromisos, siendo considerado como uno de los mejores refuerzos de la Liga de Escocia.

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Uno de los aspectos que más llamó la atención de Javier Hernández Bonnet fue la confianza con la que el atacante afronta las oportunidades de gol, una cualidad que le permite arriesgar y buscar el arco contrario sin dudar.

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"Camilo Durán es una revelación en un Celtic que no es un equipazo. Se tiene fe y cada vez que ve la portería, siente seguridad y se anima, se atreve, no tiene temor de probar de cara al arco", expresó el director general de Gol Caracol.



Camilo Durán festeja su gol con Celtic al Motherwell en el fútbol de Escocia. Foto: Getty Imágenes

Su análisis puso el foco en la personalidad del delantero, quien, según destacó, no necesita tener una oportunidad completamente despejada para intentar una definición. Esa confianza para rematar y buscar alternativas ofensivas puede convertirse en una herramienta importante para un atacante que busca consolidarse en el fútbol europeo.

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Además, sus actuaciones con Celtic le han permitido entrar en el radar de la Selección Colombia, en un momento en el que cada presentación representa una oportunidad para demostrar que puede competir por un lugar en el equipo nacional.

Por su parte, Javier Castell hizo énfasis en las diferentes posibilidades que ofrece Durán dentro del terreno de juego y en sus recursos técnicos para superar a los defensores. "Es un jugador muy versátil, que puede jugar por afuera, por dentro, te encara, tiene técnica, busca la pared, amaga, control dirigido y cuenta con una buena pegada", señaló.