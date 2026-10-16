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Gol Caracol  / Colombianos en el exterior  / "Lo que dijo Jhon Durán es un baño de humildad tremendo y un avance grande; confiemos"

"Lo que dijo Jhon Durán es un baño de humildad tremendo y un avance grande; confiemos"

Después de su doblete con Benfica contra Celtic, por la Europa League, el delantero colombiano, Jhon Durán, ofreció unas declaraciones que ya son aplaudidas.

Por: Gol Caracol
Actualizado: 16 de oct, 2026
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Jhon Durán, delantero colombiano de Benfica, celebra un gol en la Europa League
Jhon Durán, delantero colombiano de Benfica, celebra un gol en la Europa League
Getty Images

Jhon Durán volvió a ser protagonista en el fútbol europeo, esta vez por sus goles con Benfica frente a Celtic, en la segunda fecha de la Europa League. Sin embargo, más allá de su destacada actuación, fueron sus palabras después del compromiso las que llamaron la atención y generaron una reflexión.

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El delantero colombiano reconoció la importancia de Vangelis Pavlidis dentro del equipo portugués y dejó claro que es consciente del lugar que ocupa su compañero en la consideración del cuerpo técnico.

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"Lo doy todo por mi equipo, pero todos saben que Pavlidis es el primero, el titular. Se lo merece todo, ha jugado más que yo. Apenas estoy llegando, pero en los minutos que juego intento darlo todo por el equipo", dijo Jhon Durán, tras su doblete en el triunfo 4-1 del club luso sobre los escoceses.

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Dicha declaración fue interpretada como una muestra de humildad en medio de la competencia por ganarse un puesto en la titular y así lo analizó Javier Hernández Bonnet, director general de Gol Caracol, en medio del programa 'Jugada Maestra', de 'DITU'.

"Cuando alguien que se cree estar por encima de todos y la vida lo golpea, y entiende que no es así, reconociendo que hay otros, es un avance grande en su carrera. Es un baño de humildad, tremendo, confiemos", expresó.

Jhon Durán, delantero colombiano de Benfica, celebra un gol contra Celtic, por la Europa League
Jhon Durán, delantero colombiano de Benfica, celebra un gol contra Celtic, por la Europa League
AFP

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Sin embargo, no fue el único que se mostró sorprendido, ya que Nelson Gallego también se refirió al delantero colombiano. "Ojalá que cambie. Ahora, si él no quiere, no habrá manera, pero si se lo propone, tiene con qué", manifestó en el mismo espacio deportivo.

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La reflexión deja abierta la discusión sobre el futuro de Jhon Durán, quien cuenta con condiciones para convertirse en una figura importante, pero necesita respaldarlas con actuaciones constantes y una mentalidad acorde con las exigencias del fútbol de élite.

Así, las palabras de Durán abrieron una conversación que va más allá de sus dos anotaciones: la posibilidad de que el talento, acompañado de humildad y trabajo, le permita dar un paso adelante en su carrera y así, por qué no, regresar a la Selección Colombia.

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