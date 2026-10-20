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Gol Caracol  / Fútbol Colombiano  / Nacional no pudo y cayó, con James Rodríguez, en la cancha del General Santander; Cúcuta le ganó 1-0

Nacional no pudo y cayó, con James Rodríguez, en la cancha del General Santander; Cúcuta le ganó 1-0

Este martes, Cúcuta confirmó que va en serio en esa pelea por meterse en los ocho mejores de la Liga Betplay II 2026 y superó al encopetado Nacional, liderado por James Rodríguez.

Por: Gol Caracol
Actualizado: 20 de oct, 2026
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James Rodríguez en acción de juego en Cúcuta Deportivo vs. Atlético Nacional por la Liga II-2026.
James Rodríguez en acción de juego en Cúcuta Deportivo vs. Atlético Nacional por la Liga II-2026.
Foto: Colprensa

Un autogol de Néider Parra fue suficiente para que Cúcuta Deportivo venciera este martes a Atlético Nacional, que contó en sus filas con James Rodríguez, por la mínima diferencia, en un estadio General Santander que se tiño de rojinegro y que vivió una auténtica fiesta.

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Con esa victoria, los 'motilones' llegaron a 21 puntos y se metieron en la octava casilla de la tabla de posiciones de la Liga Betplay II 2026, manteniendo más viva que nunca esa posibilidad de clasificar a los ocho mejores.

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Los verdes de Antioquia, de su lado, se quedaron con 26 unidades y cedieron terreno en su aspiración de llegar al liderato, que hoy conserva América de Cali.

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Ni la presencia de James, ni de un buen número de figuras del equipo de Lucas González lograron bajarle los ánimos a un Cúcuta, que corrió, luchó, puso sus argumentos, mantuvo el orden táctico y tuvo en el arquero Federico Abadía como el hombre más determinante, gracias a sus acertadas intervenciones cada vez que los visitantes atacaron y llegaron con riesgo.

El guardameta argentino le paró remates a Andrés Felipe Román, Kevin Parra, a Samuel Velásquez, en un par de oportunidades, y a Juan Manuel Rengifo, quienes fueron los encargados de ponerle trabajo al meta local.

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