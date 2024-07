Nacional vs. América: hora y dónde ver EN VIVO el clásico de la Liga Betplay II-2024

¡Se viene un partidazo en el fútbol profesional colombiano! Nacional vs. América será el compromisoque se llevará todos los flashes de las cámaras y la atención de los aficionados este domingo 21 de julio. El vibrante clásico del FPC se vivirá en el Atanasio Girardot, a partir de las 5:45 de la tarde.

El duelo entre 'verdolagas' y 'escarlatas' tiene un tinte especial, no solo por lo histórico que significa este enfrentamiento entre dos de los clubes más laureados de nuestro país, sino porque, a su vez, son varios los futbolistas de ambos planteles los que han vestido las dos camisetas., ejemplos claros, Daniel Bocanegra y Edwin Cardona, por mencionar solo algunos.

Hora y dónde ver EN VIVO Nacional vs. América, por la Liga Betplay II-2024

En ese orden de ideas, el compromiso de la segunda jornada del balompié de nuestro país, será este domingo 21 de julio, a las 5:45 de la tarde, en el estadio Atanasio Girardot. Se espera que el máximo recinto deportivo de la capital de Antioquia tenga buena cantidad de público, por todo lo que se juega en el campo de juego. Nacional vs. América se podrá ver EN VIVO por el canal que transmite oficialmente el fútbol colombiano, por señal cerrada de televisión.

Edwin Cardona celebra con Atlético Nacional Foto: Colprensa

Por una nueva victoria

Nacional y América llegan a este enfrentamiento en el Atanasio de buena manera y todo porque iniciaron con pie derecho el comienzo de la Liga II-. Los dirigidos por Pablo Repetto le ganaron 0-2 a Alianza FC, en Valledupar, con anotaciones de una de sus figuras, Edwin Cardona, precisamente exjugador de los 'diablos rojos'.

Por el lado del rojo del Valle del Cauca hizo lo propio en su visita a Rionegro. En el Alberto Grisales se impuso 1-2 a Águilas Doradas con goles de Rodrigo Holgado y Harold Rivera.

Así las cosas, se espera un clásico vibrante en la ciudad de Medellín entre Nacional y América, no solo por el buen inicio que tuvieron, sino porque las incorporaciones que realizaron para este segundo semestre del año en curso, promete un excelente fútbol en el tapete verde.

América de Cali vs Águilas Doradas. Foto: Colprensa

Últimos cinco enfrentamientos entre Nacional y América por Liga colombiana

2024 (Apertura) América de Cali vs. Nacional | 4:1

2023 (Clausura Cuadrangulares) América de Cali vs. Nacional | 0:1

2023 (Clausura Cuadrangulares) América de Cali vs. Nacional | 1:0

2023 (Clausura) América de Cali vs. Nacional | 4:1

2023 (Apertura) América de Cali vs. Nacional | 2:1