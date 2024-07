Miguel Borja y Adam Bareiro, la nueva 'rivalidad' en River Plate, por ser titular

El delantero colombiano Miguel Ángel Borja es una de las figuras más importantes de River Plate y uno de los jugadores más elogiados en la Liga Argentina. Sin embargo, no todo es color de rosa, ya que al 'cafetero' le ha llegado competencia con un delantero de talla internacional, Adam Bareiro, quien proviene del equipo San Lorenzo.

El atacante paraguayo declaró en el diario argentino 'Olé' que el colombiano está teniendo un presente muy bueno y que será una competencia enriquecedora, de la cual aprenderá muchas cosas de él: "Miguel está teniendo un nivel muy bueno y puedo aprender un montón de cosas de él, además de competir y dar lo mío", afirmó.

Además, dejó en claro que vino a River Plate a competir y que lo más importante es tener continuidad para poder jugar: "Una de mis virtudes es la predisposición, estuve en planteles con mucha competencia. Jugar con Miguel o estar detrás suyo no me cambia nada. Vengo a competir y a aportar mi granito de arena. Lo que te pone adentro de la cancha es la continuidad y hacerlo bien, no hay secretos", concluyo el delantero paraguayo.

Miguel Ángel está de vuelta 🤩9️⃣ pic.twitter.com/aWVuZmFYBW — River Plate (@RiverPlate) July 19, 2024

Cabe aclarar que Miguel Ángel Borja volvió a los entrenamientos con River Plate el 19 de julio. El 'cafetero' regresó tras jugar la Copa América con la Selección Colombia, que fue finalista pero no logró alzarse con el título. Ahora, el delantero está de regreso para seguir sumando buenas actuaciones con el conjunto 'millonario'.

El colombiano lleva 3 goles en cuatro partidos en la Liga Argentina y un total de 16 goles, lo cual lo ubica en lo más alto de la tabla de goleadores. Detrás de él se encuentra Emmanuel Martínez, jugador de Racing, quien ha anotado 13 tantos en total.

Aún así no se sabe si el colombiano vaya a ser titular en el partido de este domingo en donde se enfrenta River Plate y Lanús por la sexta jornada de la Liga Argentina, partido que se jugará en el estadio Monumental. De ser así, si el nombre del jugador cordobés aparece en la lista de convocados para el partido entre River Plate y Lanús, comenzaría el encuentro desde el banco de suplentes, por el desgaste que tuvo con Colombia en la Copa América, en donde anotó un gol.

¿A qué horas es el partido entre River Plate y Lanús?

Este domingo 21 de julio, a la 1:00 p.m. hora de Colombia, se enfrentarán en el estadio Monumental River Plate y Lanús. Actualmente, River Plate ocupa la octava posición con nueve puntos, mientras que Lanús se encuentra en el décimo lugar de la tabla general.