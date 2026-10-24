Nacional vs. Medellín; con James Rodríguez y Edwin Cardona, pero sin Juan Fernando Quintero

El fútbol profesional colombiano tendrá este domingo 25 de octubre un nuevo clásico paisa entre Atlético Nacional e Independiente Medellín, esta vez por la fecha 16 de la Liga BetPlay II-2026. En Gol Caracol le contamos las principales novedades en cuanto a las nóminas de los equipos.
Las noticias más importantes tienen que ver con los 'verdolagas', puesto que regresa Alfredo Morelos, quien no juega desde el 16 de septiembre cuando se marchó lesionado en el duelo contra Internacional de Bogotá.
Publicidad
A partir de allí, Nacional ha probado con varios jugadores como su '9'. Yeicar Perlaza e Ian Poveda han jugado en esa zona, aunque sin mucho éxito. En los juegos más recientes, el DT Lucas Gonález le apostó a la cantera y 'echó' mano de José Rafael Escorcia.
Publicidad
Lo cierto es que Morelos culminó su recuperación está disponible para el clásico. Eso sí, no se sabe si será titular o suplente.
En cuanto a las bajas, aparecen dos nombres. Marlos Moreno, quien "continúa con su proceso de recuperación de lesión muscular de isquiotibiales" e Ian Poveda que está "pendiente de programación artroscopia de tobillo izquierdo, incapacidad según hallazgos intraoperatorios".
Convocados de Nacional
Publicidad
34. Franco Armani
25. Luis Marquínez
3. Néider Parra
4. César Haydar
16. William Tesillo
6. Andrés Felipe Román
20. Milton Casco
33. Samuel Velásquez
8. Matheus Uribe
80. Juan Manuel Zapata
31. Xavi Ríos
21. Jorman Campuzano
26. Felipe Marín
22. Elías Cabrera
10. Edwin Cardona
19. Juan Manuel Rengifo
23. James Rodríguez
13. Nicolás Rodríguez
9. Alfredo Morelos
29. Andrés Sarmiento
Por los lados del Medellín, la situación que genera preocupación es la de Juan Fernando Quintero. El talentoso volante no juega desde el 22 de septiembre cuando apenas jugó 40 minutos contra Jaguares y se fue sustituido por lesión.
Publicidad
Convocados de Independiente Medellín
- Éder Chaux
- Salvador Ichazo
- Alfonso Simarra
- Esneyder Mena
- Frank Fabra
- Kevin Mantilla
- Luis Escorcia
- Joaquín Varela
- Didier Moreno
- Baldomero Perlaza
- Diego Moreno
- Agustín Martegani
- Halam Loboa
- Daniel Cataño
- John Montaño
- Gerónimo Mancilla
- Kéiner Klinger
- Yony González
- Jeison Medina
- Carlos Lucumí