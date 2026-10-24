Nacional vs. Medellín; con James Rodríguez y Edwin Cardona, pero sin Juan Fernando Quintero

El fútbol profesional colombiano tendrá este domingo 25 de octubre un nuevo clásico paisa entre Atlético Nacional e Independiente Medellín, esta vez por la fecha 16 de la Liga BetPlay II-2026. En Gol Caracol le contamos las principales novedades en cuanto a las nóminas de los equipos.

Las noticias más importantes tienen que ver con los 'verdolagas', puesto que regresa Alfredo Morelos, quien no juega desde el 16 de septiembre cuando se marchó lesionado en el duelo contra Internacional de Bogotá.

Publicidad

A partir de allí, Nacional ha probado con varios jugadores como su '9'. Yeicar Perlaza e Ian Poveda han jugado en esa zona, aunque sin mucho éxito. En los juegos más recientes, el DT Lucas Gonález le apostó a la cantera y 'echó' mano de José Rafael Escorcia.

Publicidad

Lo cierto es que Morelos culminó su recuperación está disponible para el clásico. Eso sí, no se sabe si será titular o suplente.



En cuanto a las bajas, aparecen dos nombres. Marlos Moreno, quien "continúa con su proceso de recuperación de lesión muscular de isquiotibiales" e Ian Poveda que está "pendiente de programación artroscopia de tobillo izquierdo, incapacidad según hallazgos intraoperatorios".

Convocados de Nacional

Publicidad

34. Franco Armani

25. Luis Marquínez

3. Néider Parra

4. César Haydar

16. William Tesillo

6. Andrés Felipe Román

20. Milton Casco

33. Samuel Velásquez

8. Matheus Uribe

80. Juan Manuel Zapata

31. Xavi Ríos

21. Jorman Campuzano

26. Felipe Marín

22. Elías Cabrera

10. Edwin Cardona

19. Juan Manuel Rengifo

23. James Rodríguez

13. Nicolás Rodríguez

9. Alfredo Morelos

29. Andrés Sarmiento

Por los lados del Medellín, la situación que genera preocupación es la de Juan Fernando Quintero. El talentoso volante no juega desde el 22 de septiembre cuando apenas jugó 40 minutos contra Jaguares y se fue sustituido por lesión.

Publicidad

Convocados de Independiente Medellín

