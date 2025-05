"Nos ponemos en los zapatos de los jugadores del Unión, nadie quiere que afecten la integridad"

Iván Rojas, jugador del Once Caldas, habló este lunes 5 de mayo en 'Blog Deportivo', programa de 'Blu Radio', sobre los hechos de violencia que se presentaron en el estadio Sierra Nevada, de la ciudad de Santa Marta, donde un sector de la hinchada del Unión Magdalena invadió el campo de juego antes del minuto 80. El duelo de la fecha 17 de la Liga BetPlay I-2025 terminó suspendido por falta de garantías; el 'blanco-blanco' ganaba 0-1.

"Ya acá en Manizales y contento con el triunfo de ayer (domingo). Siempre da susto por la integridad de nosotros los jugadores y del cuerpo técnico, pero le dejamos todo a las autoridades competentes. Nosotros nos basamos en hacer nuestro trabajo dentro del terreno de juego, y cuando se da el incidente, la reacción de nosotros fue salir corriendo para el camerino", precisó Rojas a la mesa de periodistas liderada por Javier Hernández Bonnet.

El centrocampista del elenco manizaleño se refirió a la agresión que recibió su técnico, Hernán Darío Herrera , quien afortunadamente se encuentra bien de salud.

Policía en el estadio Sierra Nevada de Santa Marta. COLPRENSA.

"Sí, a la hora de ingresar al camerino le alcanzaron a tirar algo, se lesionó un poco la parte de la pierna, pero ya está bien de salud gracias a Dios y fuera de peligro", agregó.

Publicidad

Otras declaraciones de Iván Rojas:

- Le había tocado un hecho como este anteriormente

Publicidad

"Una vez me tocó con Envigado frente al Cali, pero no se alcanzaron a meter los hinchas, esta es como la primera vez que me pasó una situación así. No habían ganado ninguna fecha y la hinchada estaba muy brava".

- Hay un estadio que ustedes los jugadores dicen este es un chicharón...

"Ya nosotros más o menos sabíamos la situación que está viviendo el Unión, que podría pasar eso porque no habían podido ganar ningún partido y también en la plaza se había presentado un inconveniente así. De los estadios que he jugado en Colombia ese es como el que ya tiene antecedentes".

- ¿Llegaron precavidos al estadio por la situación del Unión Magdalena?

Publicidad

"Sí, siempre uno va como precavido. Es difícil para los jugadores del Unión esta situación porque son colegas y nadie quiere que afecten la integridad de ellos o de la familia y uno también se pone en los zapatos de ellos".

- ¿Se dieron cuenta si los hinchas del Unión Magdalena tenían algún arma cortopunzante?

Publicidad

"La reacción de nosotros fue dirigirnos al camerino y salvaguardarnos allá. No sé cómo reaccionó la hinchada (Unión Magdalena), nosotros apenas entró el primero, nos fuimos para el camerino ".

- ¿Cómo fue la salida del estadio Sierra Nevada?

"La salida fue fácil con las autoridades que nos acompañaron hasta el hotel, fue sin ningún problema. El árbitro entró con nosotros al camerino, y al no haber la seguridad pertinente, dio por terminado el encuentro".