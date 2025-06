Noticia de última hora en Liga Betplay: cambiaron los horarios de la fecha 3 de los cuadrangulares

La Dimayor (División Mayor del Fútbol Colombiano) anunció recientemente modificaciones en la programación de la tercera jornada de los cuadrangulares finales de la Liga BetPlay I-2025. Aunque los cambios afectan únicamente dos encuentros, uno del grupo A y otro del B, la reprogramación ha sido tema de conversación entre hinchas, periodistas y directivos, debido al impacto que tiene tanto a nivel logístico como deportivo.

"Nos permitimos confirmar los cambios de programación de los partidos por la FECHA 3 de los Cuadrangulares Semifinales en la Liga BetPlay DIMAYOR I - 2025", se lee en la misiva del ente rector del fútbol colombiano.

La 𝐃𝐢𝐯𝐢𝐬𝐢𝐨́𝐧 𝐌𝐚𝐲𝐨𝐫 𝐝𝐞𝐥 𝐅𝐮́𝐭𝐛𝐨𝐥 𝐏𝐫𝐨𝐟𝐞𝐬𝐢𝐨𝐧𝐚𝐥 𝐂𝐨𝐥𝐨𝐦𝐛𝐢𝐚𝐧𝐨 - 𝐃𝐈𝐌𝐀𝐘𝐎𝐑 se permite informar que tendremos los siguientes cambios en la programación de la fecha 3 de los Cuadrangulares Semifinales de la #LigaBetPlayDIMAYOR I-2025



¿Qué partidos se modificaron?

El cambio principal gira en torno al partido entre Junior de Barranquilla y el Deportivo Independiente Medellín, compromiso que originalmente estaba programado para disputarse el sábado 7 de junio. Sin embargo, la nueva programación establece que este duelo se jugará un día después, es decir, el domingo 8 de junio, a partir de las 6:15 p.m. en el estadio Metropolitano Roberto Meléndez de Barranquilla.

Este movimiento generó un efecto dominó que obligó a modificar otro encuentro de la misma jornada. Con el fin de evitar partidos en simultáneo, y respetar la franja de transmisiones televisivas asignada para cada compromiso, se reprogramó también el partido entre Atlético Nacional e Independiente Santa Fe. Este juego, inicialmente previsto para disputarse el domingo 8 de junio a las 6:15 p.m. en el estadio Atanasio Girardot de Medellín, fue adelantado dos horas. Es decir, ahora se jugará ese mismo domingo, pero a partir de las 4:05 p.m.

Así se jugará la fecha 3 de los cuadrangulares finales de la Liga Betplay I-2025

Sábado 7 de junio:

Grupo A

Tolima vs. América: 6:15 p.m. (Manuel Murillo Toro, Ibagué).

Domingo 8 de junio:

Grupo A

Junior vs. Medellín: 6:15 p.m. (Metropolitano, Barranquilla)

Grupo B

Nacional vs. Santa Fe: 4:05 p.m. (Atanasio Girardot, Medellín).

Once Caldas vs. Millonarios: 8:20 p.m. (Palogrande, Manizales).