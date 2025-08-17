Publicidad

Publicidad

Publicidad
Síguenos en::
Tendencias:
MILLONARIOS
LUIS DÍAZ
FALCAO GARCÍA
JAMES RODRÍGUEZ
CARACOL SPORTS + DITU

Publicidad

Push Gol Caracol
Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
No, gracias.
¡Claro que sí!

Publicidad

Gol Caracol  / Colombianos en el exterior  / ¿Cuánto dinero ganó Bayern Múnich por quedarse con la Supercopa de Alemania?; Luis Díaz contribuyó

¿Cuánto dinero ganó Bayern Múnich por quedarse con la Supercopa de Alemania?; Luis Díaz contribuyó

Además del trofeo y las medallas individuales para cada jugador, Bayern Múnich también se 'embolsó' un dineral, en el que Luis Díaz abonó al marcar el tanto decisivo.

Bayern Múnich se adjudicó la Supercopa de Alemania al vencer al Stuttgart.
Bayern Múnich se adjudicó la Supercopa de Alemania al vencer al Stuttgart.
X de Bayern Múnich
Por: Gol Caracol
|
Actualizado: agosto 17, 2025 03:07 p. m.