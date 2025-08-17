¿Cuánto dinero ganó Bayern Múnich por quedarse con la Supercopa de Alemania?; Luis Díaz contribuyó

En Alemania no paran de hablar del Bayern Múnich y el reciente título de la Supercopa, en una definición en la que vencieron 2-1 al Stuttgart. Además del trofeo y las medallas individuales para cada jugador, el elenco 'bávaro' también se 'embolsó' un dineral, en el que Luis Díaz contribuyó al marcar el tanto del triunfo.

Dicha final que se efectuó en el Mercedes-Benz Arena tuvo varios ingredientes, por supuesto, dejando a un lado el talento de cada uno de los integrantes de los planteles. El vencedor no sólo se llevó un 'jugoso' botín, sino que a su vez tuvo la fortuna de recalar un trofeo con nuevo rediseño a sus vitrinas, esto por el cambio de nombre que tuvo el certamen como homenaje al mítico Franz Beckenbauer.

El trofeo, según indicó la Federación Alemana de Fútbol y que replicó el diario 'TZ' de Múnich, tiene un valor aproximado de 30.000 euros, puesto que está elaborado con plata ley 925, con baño en oro y pesa 6,5 kilogramos. Igualmente, el balón con el que se disputó la definición fue un diseño exclusivo y limitado.

Luis Díaz levanta el trofeo de la Supercopa de Alemania, tras ganarla con Bayern Múnich Getty Images

¿Cuánto dinero ganó el Bayern Múnich por quedarse con la Supercopa de Alemania?

Por lo tanto, en el medio 'TZ' precisaron que entre los clubes finalistas se repartieron un total de cinco millones de euros. Para el ganador, que en este caso fue el Bayern Múnich, se quedó con la suma de tres millones de euros, y en el caso del Stuttgart, sumó los dos restantes de la moneda única a sus 'arcas'.

Así las cosas, ambos equipos salieron beneficiados en el tema monetario y lo podrán utilizar para mejorar sus planteles de cara al futuro cercano y los objetivos planteados.



¿Qué sigue para el Bayern Múnich tras ganar la Supercopa de Alemania?

El calendario del balompié alemán indica que 'Lucho' Díaz y compañía ahora pondrán todos sus esfuerzos en el juego contra RB Leipzig en el inicio de la Bundesliga. Este compromiso está pactado para el viernes 22 de agosto en el Allianz Arena, a partir de la 1:30 de la tarde, en horario de Colombia.