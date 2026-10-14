Oficial: Santa Fe vs. Jaguares no se jugará este jueves en El Campín; se reprogramará

A través de un comunicado oficial emitido este miércoles 14 de octubre,Independiente Santa Fe confirmó que el compromiso frente a Jaguares de Córdoba, programado inicialmente para este jueves 15 de octubre, a las 8:05 de la noche, no se llevará a cabo.

La decisión se tomó luego de una inspección técnica conjunta entre el club rojo y la Dimayor en la mañana de este miércoles. Tras la evaluación del campo de juego del estadio Nemesio Camacho El Campín, las autoridades determinaron que el terreno no ofrece las garantías necesarias para la realización del compromiso pendiente de la séptima jornada de la Liga BetPlay II-2026.

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Mientras continúan las labores de mantenimiento y recuperación sobre la gramilla del 'Coloso de la 57', la Dimayor será la encargada de definir la fecha y hora en la que se reprogramará este encuentro del balompié de nuestro país.

Santa Fe le ganó a Pereira en partido de la tercera jornada de la Liga BetPlay II-2026. Foto oficial de Santa Fe

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Antes de la oficialización por parte de Santa Fe, el presidente de la Dimayor, Carlos Mario Zuluaga, en charla exclusiva con 'Noticias Caracol' había indicado que se cancelaría en las próximas horas.



Acá el comunicado de Santa Fe:

"Independiente Santa Fe informa a sus hinchas, medios de comunicación y opinión pública que, en la mañana de este miércoles 14 de octubre, se realizó una inspección conjunta con la Dimayor al terreno de juego del estadio Nemesio Camacho El Campín.

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Como resultado de dicha evaluación, se estableció que el estado actual del terreno de juego no permite garantizar las condiciones necesarias para el adecuado desarrollo del partido ante Jaguares de Córdoba, programado para este jueves 15 de octubre a las 8:05 p.m.

En consecuencia, el encuentro queda aplazado. Los trabajos de recuperación del terreno de juego continúan y la nueva programación del compromiso será definida por la Dimayor. Oportunamente estaremos informando la nueva fecha y hora en la que se disputará el encuentro", escribió el elenco rojo bogotano en sus distintos medios digitales.

Estado de la grama de El Campín Colprensa

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Por lo tanto, ahora quedará esperar la reprogramación de este compromiso entre 'leones' y 'felinos', que sin duda, atrasará el calendario de la Liga II-2026.